2019-03-06T09:48:02+03:00
Спорт

БК «НН» разгромил итальянскую «Уману Рейер» в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов

Итоговый счет встречи - 95:72
Юлия ИСАЕВА
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Фото: БК "НН"Фото: БК "НН"
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5 марта 2019 года в Нижнем Новгороде прошел первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов. Противником БК «НН» стал итальянский клуб «Умана Рейер Венеция».

К концу первой четверти хозяева площадки вели в счете с отрывом в пять очков, после свистка команды разошлись на перерыв, когда цифры на табло показывали 23:18. Хотя у гостей была возможность догнать БК «НН», они даже почти подобрались вплотную. Но нижегородцы этого не допустили.

Во второй пятнадцатиминутке БК «НН» увеличил отрыв до 15 очков – 41:26. Соперники старались пробраться к кольцу, но попытки были тщетны. После второй четверти счет был 45:28.

Во второй половине матча итальянцы стали играть намного активнее, однако догнать БК «НН» не удавалось. 71:52 перед финальной четвертью. А вот в последнем отрезке нижегородцы дали слабину: стали терять мяч и отдавать инициативу сопернику. К середине четвертой четверти разница в счете сократилась до 12 очков – 74:62. Разницу в 20+ восстановил КейПи 8 очками подряд, а под занавес матча лэй-ап положил Хаммер, что привел к преимуществу в 23 очка.

Итоговый счет матча - 95:72.Теперь команды сыграют в Италии 12 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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