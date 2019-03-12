2019-03-12T17:24:57+03:00
Общество

"Помогите найти свидетелей преступления": молодому человеку разбили голову и бросили умирать на улице Нижнего Новгорода

Родственники ищут свидетелей или водителей с видеорегистраторами
Юлия ДАНЧЕНКО
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Помогите найти свидетелей преступления: молодому человеку разбили голову и бросили умирать на улице Нижнего НовгородаПомогите найти свидетелей преступления: молодому человеку разбили голову и бросили умирать на улице Нижнего НовгородаФото: СОЦСЕТИ
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Нижегородка Мария Молодцова обратились к нижегородцам с просьбой о помощи. 9 марта между 20.00 и 21.00 муж ее сестры - Кирилл Лоскотов, возвращался с работы домой по улице Ошарской в Нижнем Новгороде. Но до своей квартиры он так и не добрался.

- Когда он вечером не пришел домой, мы стали ему звонить, но на звонки он не отвечал, - рассказала Мария Молодцова «Комсомолке». – Нашли мы его уже около 12 часов ночи в 39-й больнице. Он лежал в коме, и ему сделали операцию по трепанации черепа.

По словам врачей «скорой помощи», 28-летний Кирилл лежал на улице без сознания и уже не дышал. По предварительной оценке специалистов, его либо сильно ударили головой о стену, либо бутылкой по голове.

- Сегодня он вышел из комы и даже начал реагировать на раздражители: двигать ногой и левой рукой. Правая пока не реагирует, - сказала Мария. – Врачи просили сестру приезжать каждый день и протирать его, чтобы пролежней не было.

Но сделать это очень сложно – у пары двое детей: семь лет и три месяца. А для того, чтобы добраться до больницы, молодой маме приходится проезжать полгорода. При этом оставить детей очень часто просто не с кем.

Мария рассказала, что с работы он шел со своими коллегами, которых было четыре или пять человек. Полиция опросила их, но все они дают противоречивую информацию. После чего полиция решила ждать, пока Кирилл очнется и сам расскажет, что произошло. Однако родственники не намерены сидеть сложа руки, поэтому они просят откликнуться тех, кто проходил или проезжал на автомобиле мимо улицы Ошарской в районе 21.00. Возможно, кто-то видел Кирилла и сможет хоть как-то пролить свет на обстоятельства трагедии.

Всех, у кого есть хоть какая-то информация, Мария просит звонить по телефону 8-952-459-80-42.

ИСТОЧНИК KP.RU

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