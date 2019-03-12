В парке имени А.С. Пушкина в Нижнем Новгороде появится поле для мини-футбола

Парк имени А.С. Пушкина в Советском районе Нижнего Новгорода давно выглядит заброшенным . Для местных жителей этот небольшой зеленый островок, как глоток свежего воздуха. Это единственное место в округе, где можно погулять, и, конечно, все они мечтают о благоустройстве любимого парка. И вот, кажется, мечты начинают сбываться.

После общественных слушаний, которые прошли в январе 2019 года, Институт развития городской среды Нижегородской области представил концепцию развития парка А.С Пушкина, который будет насыщен развлечениями.

Согласно задумке разработчиков концепции, в парке должны появиться поле для мини-футбола, которое зимой будет превращаться в каток, памп-парк, скет-парк, рядом с детской площадкой должна появиться площадка для детей-инвалидов и небольшой павильон. Бывший дом охотника и рыболова должен стать общественным культурно-образовательным выставочным центром. Не забыли разработчики про общественный туалет и комнату матери и ребенка, которые также разместятся в выставочном центре.

Увеличится и количество дорожек. Существующие асфальтированные дорожки будут вымощены бетонными плитами. Предполагается развитие и так называемых народных троп. Они будут грунтовые или вымощены гравием.

Ночью посетителей парка будут радовать световые инсталляции. Например, «Строчка на стене» кафе «Сказка» и «Профиль Пушкина», который будет как будто висеть в воздухе на фоне деревьев.

Не забыли разработчики концепции и о зеленых насаждениях.

- В основе концепции озеленения лежит увеличение видового разнообразия растений, создание утраченного яруса подлеска и бережное отношение к уже существующим посадкам, - написано в концепции развития парка. - Восстановление яруса подлеска должно привести к увеличению количества птиц, гнездящихся в парке. Это само по себе будет способствовать восстановлению экологического баланса и его эффективной саморегуляции.

Появятся в парке и цветы. Они будут расти в вазонах-ящиках – в их создании могут принять участие все желающие, а также предполагается посеять луговые цветы на пустырях, примыкающих к парку.

Для того чтобы уберечь парк от пыли с дорог, а также уменьшить шум от автомобилей, Институт развития городской среды предлагает по краю парка высадить полосу из кустарников.

Благоустройство парка имени А.С. Пушкина будет проводиться в рамках программу «Формирование комфортной городской среды». Сейчас же представленную концепцию развития и благоустройства должны одобрить в администрации Нижнего Новгорода. Только тогда можно будет говорить о начале преображения парка.