«Горячая штучка»: Звезда сериала «Счастливы вместе» снялась в ремейке популярного американского ситкома

В понедельник, 11 марта 2019 года, на телеканале «Пятница» состоялась премьера сериала «Две девицы на мели». Одна из ролей досталась уроженке Нижнего Новгорода, звезде известного сериала «Счастливы вместе» Наталье Бочкаревой. Она сыграла Роксану.

Накануне выхода первой серии актриса выложила откровенное фото на своей странице в Instagram и написала, что ее героиня в сериале «точно не на мели, в отличие от двух девиц». Поклонники бурно отреагировали на этот снимок.

- Горячая штучка, - написал fironovskiy.

natalia_bochkareva_official Звезда сериала Счастливы вместе снялась в ремейке популярного американского ситкома

- О да, это то, что нужно в понедельник! шикарная и прекрасная, - ответил dmitrysmith83.

- Богиня, - сказал julia_bremm_.

- Есть ещё порох в пороховницах! Секси, - добавил vasiliy_almaz.

- Ну как в тебя не влюбиться, - высказался __aleksandr01__.

Напомним, «Две девицы на мели» — это российская адаптация популярного американского ситкома «2 Broke Girls». Главные героини работают официантками в закусочной и пытаются построить собственный бизнес. Оригинальная версия вышла в 2011 года на американском телеканале CBS и продержалась в эфире шесть сезонов. Больше того, проект был удостоен премии «Эмми».

Одну из двух главных ролей — провинциалки Оли — исполнила звезда КВН Ольга Картункова. Кроме того, в шоу снимается известная телеведущая Елена Летучая.