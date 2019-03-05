«Жена ругается: зачем мертвых на стену повесил?»: Вася Ложкин рассказал о своем любимом художнике, феномене успеха и новой выставке в Нижнем Новгороде

Выставка художника Васи Ложкина «Восход нового солнца» (16+) открылась в Нижегородском государственном выставочном комплексе во вторник, 5 марта 2019 года. Перед официальным открытием экспозиции Алексей Куделин – так на самом деле зовут художника – провел пресс-конференцию и ответил на вопросы журналистов о своей жизни и творчестве.

Вася Ложкин стал знаменитым несколько лет назад – художник просто выложил несколько своих рисунков в интернет и они тут же покорили сеть. Герои его картин – коты, зайцы, обезьяны и люди, которые попадают в различные забавные ситуации – иногда вполне реалистичные, иногда абсурдные.

Выставка «Восход нового солнца» объединит около 100 работ, которые были написаны в 2018 году.

- Год был непростой, тьма сгущалась, порой казалось, что Бездна вот-вот поглотит все, и наступит окончательный Мрак. Но солнце взошло! Новое солнце. Свет развеял мрак, и тьма снова отступила. И полились яркие краски, заплясали цвета и оттенки. И наш прекрасный мир озарился Новым Светом. И это хорошо! – рассказал сам автор о выставке.

«Жена ругается: зачем мертвых на стену повесил?»: Вася Ложкин рассказал о своем любимом художнике, феномене успеха и новой выставке в Нижнем НовгородеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

По словам художника, в экспозицию вошли и картины, которые пока еще никто не видел – разве что в интернете.

- Мы сюда приволокли все самое красивое, все самое лучшее – включая то, что долго лежало в запасниках, ожидая своего часа. Моя работа заключается в том, чтобы нести людям радость, чтобы люди смотрели на картины, улыбались, получали позитивные эмоции. Выставка называется «Восход нового солнца», так же называлась и выставка, которая была в Москве в зимние каникулы. Большая часть показана и здесь, но есть и картины, которые еще никто не видел вживую, - рассказал Вася Ложкин.

Несмотря на кажущееся сходство с граффити картин Васи Ложкина, к граффити художник относится скорее отрицательно.

- Изобразительное искусство – штука очень субъективная, одному нравится что-то, другому это кажется уродливым и некрасивым. Я нарисовал что-то на стене, а другой человек пойдет мимо этой стены и скажет: «Вот ведь, испоганили стену». А еще вот какая вещь: когда где-то что-то нарисовано, рядом вскоре появляются и другие рисунки, каракули, и даже реклама наркотиков. Так что, я считаю, если уж раскрашивать стены – то у себя во дворе, согласовав со всеми членами семьи.

Яркая социальная направленность картин зрителям, по всей видимости, тоже кажется. Вася Ложкин утверждает, что в его работах все конкретно: он никогда не пытается скрыть истинный смысл произведения за нагромождением метафор. Да и задачи показать какую-то проблему в обществе перед собой не ставит.

- Идеи витают в воздухе. Чем-то вдохновить меня невозможно. Так что не знаю, с чем это связано. Может, с фазами Луны. Все мои картины – это некий репортаж из параллельного мультипликационного мира, - объясняет художник. - Не то чтобы я озадачен какой-то мировой проблемой и стараюсь заострить на ней внимание. Скорее это, как человеку, который долго думает о чем-то, снится сон об этом. Мое подсознание выплескивает эту картину, но я изначально не стараюсь вложить какой-то острый социальный смысл. В отличие от мультреалистов, которые часто что-то осуждают в обществе, я ничего не осуждаю, я воспеваю. Если это какой-нибудь пьяный мужик, то я им восхищаюсь – потому что с точки зрения художника это довольно-таки живописно.

При этом за успех картины «Великая прекрасная Россия» Васе Ложкину даже немного обидно. Художник считает, что она просто «поймала хайп», а ключевой в творчестве вовсе не является.

«Жена ругается: зачем мертвых на стену повесил?»: Вася Ложкин рассказал о своем любимом художнике, феномене успеха и новой выставке в Нижнем НовгородеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

На вопрос о том, в чем, на его взгляд, заключается феномен успеха Васи Ложкина, художник скромно рассмеялся:

- Так очень просто – у меня красивые картинки!

А вот дома у Ложкина живописи немного – одна собственная картина, несколько картинок из Доминиканы, купленных в путешествии, да несколько портретов.

- Есть один художник Харитон Круглов, очень хороший, и вот я у него заказал и он мне сделал несколько картин: это портрет Егора Летова, Тома Уэйтса, Ника Кейва и Пушкина. Жена ругается, мол, чего ты мертвых людей вешаешь. Пушкин и Егор Летов ведь умерли, а она считает, что нельзя мертвых на стену вешать, - поделился Вася Ложкин.

Вася Ложкин также признался, что хотел бы еще вернуться в Нижний Новгород и посмотреть город – в этот раз на прогулки не хватило времени:

- Я надеюсь, что приеду еще на закрытие выставки, и, конечно, хотелось бы приехать летом, погулять с семьей, потому что сейчас я это сделать не успеваю – завтра утром мне уже нужно обратно в Ярославль.