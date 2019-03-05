Телеведущий Александр Васильев и РЖД открыли в Нижнем Новгороде уникальную выставку «Мода и путешествия»

5 марта на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде состоялось открытие уникальной и единственной в своем роде выставки «Мода и путешествия 1919 – 2019 годов. Из Фонда Александра Васильева». Теперь у гостей и жителей нашего города появилась возможность узнать и наглядно убедиться, как менялась мода в России в течение ста лет.

Наряды, представленные на железнодорожном вокзале Нижний Новгород, по-настоящему уникальныФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Назад в прошлое

По словам организаторов, более 30 экспонатов, установленных на втором этаже железнодорожного вокзала Нижний Новгород, должны быть напоминаем прошлой эпохи, когда наряды и путешествия играли огромную роль в жизни людей.

На открытие выставки Александр Васильев приехал лично.

- В моей коллекции более 65 тысяч нарядов, я выбрал из них те, которые отвечают теме моды и путешествия. Путешествия не только в Нижний Новгород, но и на курорты, не только в Москву, но и на Кавказ. И даже по Европе: везде, куда поезда РЖД могли доставить тех самых путешественниц и путешественников на протяжении многих десятилетий, - рассказал Васильев.

На открытие выставки Александр Васильев приехал личноФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Тема выставки раскрыта не только благодаря красивым платьям, возвращающим в то или иное время, но и обилию багажа, дорожных вещей, которые были популярны ранее.

Наряды советских звезд впервые в Нижнем Новгороде

Наряды, представленные на железнодорожном вокзале Нижний Новгород, по-настоящему уникальны: они принадлежали как знаменитым людям, так и обычным жителям СССР, были созданы как популярными дизайнерами, так и обычными портнихами. Кстати, взгляды многих гостей сразу же приковало черное, изящное платье Аллы Борисовны Пугачевой. В нем эстрадная певица когда-то гуляла по улицам Варшавы.

Кроме того, у посетителей выставки есть возможность первыми увидеть платья народной артистки СССР Лидии Смирновой, советской эстрадной певицы и актрисы Клавдии Шульженко, а также примы-балерины Большого театра Ольги Лепешинской.

Теперь у гостей и жителей нашего города появилась возможность узнать и наглядно убедиться, как менялась мода в России в течение ста летФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Любой желающий сможет проследить за модным течением на протяжении целого века, не выходя из зала! Многообразие фасонов и цветов воодушевляет: предметы одежды послереволюционных лет, русские вышивки и кустарные ткани, пользовавшиеся успехом в годы войны, а также укороченные платья из набивных или вышитых тканей, которые были модны в 30-е годы прошлого века.

- Раньше путешествие на поезде было огромным событием. Дамы брали с собой свои лучшие халаты, кимоно. В поезде проводили даже по нескольку недель, ведь у нас в России самый длинный маршрут поезда. За это время люди успевали знакомиться, жениться и развестись. Поезд сплачивал целые семьи, заводились романы и вечная дружба, - вспоминает Васильев.

Тема выставки раскрыта не только благодаря красивым платьям, возвращающим в то или иное время, но и обилию багажа, дорожных вещей, которые были популярны ранееФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Компетентно

Начальник железнодорожного вокзала Нижний Новгород Вера Крысова:

- Это новая история в работе нашего вокзала. Думаю, пассажиры будут очень приятно удивлены, что у нас открылась такая выставка. Нам очень повезло, что в нашем городе, тем более на железнодорожном вокзале, происходит подобное мероприятие. Посетителей привлекает это: их интересует и природа, и искусство Нижегородской области. Наш хохломской мячик произвел настоящий фурор во время чемпионата мира. Люди приятно удивляются таким новшествам, и это радует.

ВАЖНО

Выставка «Мода и путешествия 1919-2019 гг. Из Фонда Александра Васильева» будет работать на нижегородском железнодорожном вокзале (левое крыло, 2 этаж) с 5 марта по 5 июня.

Вход для всех желающих абсолютно бесплатный.

Время работы выставки: с 5:00 до 00:00 ежедневно.