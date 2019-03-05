Отец убитого нижегородского журналиста Дениса Суворова набросился на обвиняемого в зале суда

В Нижнем Новгороде начался судебный процесс по делу убийства журналиста Дениса Суворова, тело которого было найдено 23 июля 2018 года в районе Казанской набережной.

По подозрению в убийстве был задержан видеоблогер Дмитрий Панкратов. По информации, Суворов и Панкратов не сошлись в политических взглядах, произошла ссора, в ходе которой последний взял кирпич и ударил журналиста по голове, после чего скрылся.

Видеоблогер Дмитрий Панкратов, обвиняемый в убийстве ДенисаФото: СОЦСЕТИ

В соцсетях появилось видео, на котором Панкратова заводят в зал суда. Как только молодой человек появляется в дверях, на него набрасывается отец Дениса Суворова. Мужчина замахивается на обвиняемого и бьет его шапкой и угрожает, после чего его останавливают сотрудники полиции.

Напомним, тело Дениса Суворова с признаками насильственной смерти было найдено 23 июля 2018 года. До этого его искали в течение двух суток. Молодой человек возвращался с дня рождения с улицы Рождественской домой на улицу Кудьминскую, но до дома так и не дошел.

Предполагаемого убийцу задержали лишь 9 августа.

- Драк он никогда не любил, но в спорах о политике у него буквально скрежетали зубы, - рассказала тогда одна из знакомых Панкратова. – Он ярый оппозиционер, и если из-за чего-то он и мог бы кинуться на человека с кулаками – то только из-за политических взглядов.

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