Михаил Константинов: «Сейчас люди берут больше кредитов, потому что долго терпели»

- Цифровая революция - одна из главных тем сегодня. Можно ли эти лозунги перевести в понятные и конкретные вещи? Что, с вашей экспертной точки зрения, меняется в экономическом укладе и жизни предприятий, госорганов и простых людей?

- Это сложный вопрос. Серьезно занимающиеся технологическим циклом люди давно живут в этой системе координат. Особенно в компаниях с автоматизированными системами управления технологическими процессами. Отечественная кибернетика активно этим занималась с 60-х годов, в частности, на заводах и на связанных между собой производствах. У нас в стране достаточно много автоматизированных отраслей. Нефтепереработка, например. Если посмотреть историю освоения западно-сибирских месторождений, то здесь автоматизация шла параллельно с ними. Современная газовая турбина просто набита датчиками, каждый из которых исполняет свою существенную функцию, десятки тысяч параметров собираются и интерпретируются одновременно. Человек никогда не сможет обработать такое количество данных. Сегодня эту информацию мы расширяем и на другие сферы жизни: электронное правительство, простые бытовые вещи.

- Есть мнение, что в этом смысле Россия находится в отстающих, хотя есть и другая точка зрения, что в отдельных отраслях мы находимся в лидерах. Ваша оценка?

- У нас прекрасная школа оргпроектирования, еще с советских времен. Благодаря ей мы успешно создаем архитектуру, внедряем ее, создаем довольно много программного обеспечения. Пока у нас небольшое отставание с точки зрения микроэлектроники. В постсоветские годы сохранилась элементная база, работавшая на оборонную промышленность, а она настолько защищена, что пускать ее в коммунальные задачи очень дорого. Предстоит огромная работа, и видно, что она уже ведется. Есть зародыши в виде довольно прогрессивных технологических циклов, но пока доминируют в массовой цифровизации иностранные компании. Это правда.

- Только что закончился Сочинский инвестиционный форум. Как вы считаете, все ли Нижегородская область получила от этого форума?

- Результаты, я считаю, превосходные. Подписано 10 соглашений, это десять серьезных проектов. Команда Глеба Никитина сформулировала около семидесяти серьезных инвестиционных и инфраструктурных проектов, которые будут развиваться в ближайшее время. Из них десять получили понятный отклик у понятных инвесторов, с которыми эти проекты можно сделать. Это большой процент.

- Газпромбанк может выступать и инвестором, и сопровождающим проекта. Какие проекты и в каком качестве Газпромбанк ведет на данный момент в Нижегородской области? Если не секрет, конечно.

- Мы всегда работали с машиностроением и с транспортной инфраструктурой – это наш профиль. Вместе с коллегами в области сейчас мы очень предметно изучаем подходы к разным проектам, в том числе из тех семидесяти. Проект – это такая штука, которая имеет конкретные параметры, а как раз они и являются предметом обсуждения. Поэтому элемент коммерческой тайны присутствует. Сейчас я не готов говорить о всех деталях, но в течение этого года мы сможем объявить о результатах.

- Я как банкиру задам вам несколько вопросов. Во-первых, сейчас все переживают за ставки по ипотечным кредитам. При этом экономика стагнирует. Люди взяли на 30% больше кредитов. Что же все-таки происходит с экономикой?

- Идеала в экономике не бывает. То, что люди берут больше кредитов, - потому, что долго терпели. Был кризисный период, люди откладывали крупные покупки. Сейчас чуть полегче стало, и тридцать процентов - это отчасти индекс доверия населения курсу. Весьма возможно 2019-й год будет лучше 2018-го и будет с чего отдавать. Мы будем стараться соответствовать вашим ожиданиям. Отсюда и разговоры о снижении ставки, в том числе льготные ставки по кредитованию малого и среднего бизнеса. Газпромбанк вошел в список банков министерства экономического развития, через которые будет осуществляться деятельность по поддержке в том числе малого и среднего бизнеса.

- Данные социологических исследований показывают, что к предпринимателям стали относиться лучше. Но есть очень нехороший показатель - число желающих работать в малом и среднем бизнесе снизилось. Среди молодого населения преобладает число тех, кто хочет работать в госкомпании, а не открывать свою лавку. Нет ли здесь перекоса? Хотя понятно, что в экономике страны малый и средний бизнес значительно проигрывает крупному.

- То, что молодежь с опаской и осторожностью идет в собственный бизнес, это правда. Потому что стоимость входа в эту деятельность достаточно высока: кредиты, регулирование... С точки зрения размера налогов мы выглядим прогрессивно. Жесткость контроля за счет тех же цифровых технологий выросла кратно. Поэтому происходит естественный отсев тех, кто думает, что заработок будет мгновенным и большим. Это очень серьезно подталкивает к тому, что выбор будет сделан осознанно. С другой стороны, специалист, который серьезно поработал в большой компании, разобрался, в чем этот тип производства нуждается, какие сервисные компании вокруг этого производства нужны, потому пошел и сказал руководству: «Давайте мы сделаем аутсорсинговую компанию, я на свои деньги создам, возглавлю и на конкурентной основе буду вас обслуживать, с четким пониманием дела». Так вот, у него шансов прожить в этой среде 5-10 лет гораздо больше, чем у стартаперов, начинающих сразу после института.