2019-03-05T11:09:13+03:00
Общество

Волонтеры установят указатели в лесу, где нижегородец отморозил ноги и не дождался помощи спасателей

Принять участие в акции может любой желающий
Юлия ИСАЕВА
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Фото: ПСО "Волонтер"Фото: ПСО "Волонтер"
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Поисково-спасательный отряд «Волонтер» установит навигационные указатели для выхода из леса, в котором нижегородцец провел около 12 часов на морозе и не дождался помощи от экстренной службы.

Волонтеры пояснили, что эта местность потенциально опасна, поскольку осложнена множеством болот, ручьев и петляющих дорог на многие километры.

- Заблудившийся человек рискует по, казалось бы, проезжей дороге, уйти на 10-20 километров от жилья, при этом не встретив никакой помощи. Именно так здесь в 2015 пропала, а в 2016 году была найдена погибшей 77-летняя женщина, - рассказали волонтеры.

Фото: ПСО "Волонтер"

Фото: ПСО "Волонтер"

Акция пройдет 10 марта 2019 года. Добровольцы призывают нижегородцев на помощь. Таблички будут установлены в лесном массиве за границами Нижнего Новгорода у станций «Дубравная» и «Высоково». Сбор желающих состоится у магазина СПАР, (улица Метро 1А) в 10:00 часов.

- Такую табличку может сделать каждый самостоятельно. Ему нужно просто обратиться к нам, и мы поможем определить координаты и расстояние до населенного пункта. Пригодятся и таблички вроде «Берегите лес», «Осторожно, ЛЭП» и другие. На них будет указано направление в сторону жилых домов и расстояние до них, - объяснил в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» координатор ПСО «Волонтер» Сергей Шухрин.

По его словам, если использовать все таблички, то через два-три года можно покрыть всю Нижегородскую область.

Напомним, шокирующий случай произошел на окраине Нижнего Новгорода в конце января. Местный житель Иван Т. заблудился в лесу в 15-градусный мороз и провел там около двенадцати часов. Выбраться удалось лишь чудом. Врачи ампутировали мужчине пальцы на правой ноге, левая, к счастью, уцелела.

В ту ночь замерзший мужчина несколько часов пытался попросить помощи у сотрудников службы спасения, однако ему было отказано.

- Меня просто надо было найти и забрать! Однако они просто неадекватно отреагировали на мой звонок, решили, что я или пьян, или с ума схожу. А когда я начал объяснять, что нахожусь в опасности, просто попросили искать огни и выйти к домам. Если бы так можно было, я бы давно уехал домой на такси, - рассказывает мужчина.

В результате у него были сильно отморожены ноги, ухо и спина. Три недели Иван пролежал в больнице. Теперь он собирается идти в суд за моральной компенсацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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