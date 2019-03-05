Нижегородское «Торпедо» вырвало победу у «Барыса» в четвертом матче плей-офф Кубка Гагарина

В понедельник, 4 марта 2019 года, в Нижнем Новгороде состоялся четвертый матч серии плей-офф Кубка Гагарина. На льду встретились местное «Торпедо» и астанинский «Барыс».

Игра получилась очень насыщенной и волнительной.

В первом периоде хозяевам льда не везло. «Барыс» забросил три шайбы за первые несколько минут, а «Торпедо» - ни одной. Однако во втором периоде нижегородцы реабилитировались и смогли забить два гола в ворота соперника.

В третьем периоде начался накал страстей. «Торпедо» буквально накинулось на ворота «Барыса», пытаясь забросить шайбу. Однако гости из Астаны изменили счет на 4:2.

Трибуны не стихали ни на секунду: болельщики поддерживали свою команду, веря в нее. И подопечные Дэвида Немировски нашли в себе силы совершить настоящий подвиг. За две минуты до свистка Дамир Жафяров забросил шайбу, а ровно через минуту после этого Денис Паршин сравнял счет! 4:4.

Игра перешла в овертайм. «Торпедо» два раза оказывалось в меньшинстве, и у «Барыса» был шанс вырвать победу. Но этого не случилось. Исход матча пришлось решать во втором овертайме. На 96-минуте Владимир Галузин подарил нижегородцам победу!

Таким образом, «Торпедо» сравняло счет в серии плей-офф. Следующий матч между нижегородцами и астанинцами состоится 6 марта на льду «Барыса», а 8 марта противостояние вернется в КРК «Нагорный».