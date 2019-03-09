2019-03-09T18:54:18+03:00
Общество

16-летняя Алина Левская пропала в Нижегородской области

Девушка ушла из дома в Арзамасе
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
16-летняя Алина Левская пропала в Нижегородской области16-летняя Алина Левская пропала в Нижегородской областиФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

И снова в Нижегородскойобласти ищут подростка. 16-летняя Алина Левская 8 марта ушла из дома на улице Солнечной в Арзамасе и пропала. Об этом сообщает ПСО "Рысь".

Приметы: худощавого телосложения, рост 172 сантиметра и длинные светлые волосы.

Одета в пальто граязно-розового цвета и бело-бардовым шарфом в клетку. Также на ней была белая блузка, синие джинсы и черне кожаные ботинки.

Из особых примет – родинка на левой щеке.

Если вы что-либо знает о месте нахождении Алены Левской, сообщите в полицию по телефону 102 или волонтерам по телефону 8(831)28-38-200.

Напомним, до сих пор в Нижегородской области продолжются поиски двух пропавших девочек: 13-летней Маши Ложкаревой, которая пропала летом 2019 года в СНТ «Борок» Кстовского района, и 9-летней Маши Люлиной, которая исчезла возле своего дома в Богородске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Валентина Терешкова: Я родилась 6 марта, а Юра Гагарин - 9-го. Мы отмечали в один день - у нас на 7 этаже, а в другой - у них на 6-м
Об этом 8 марта первая в мире женщина-космонавт, поздравляя наших слушательниц и читательниц, рассказала в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио, видео]
Самый лучший подарок: Жительница Дагестана Нурьяна Ибрагимова смогла вернуть маленького сына, вывезенного 5 лет назад в Сирию
Родной отец выкрал ребенка у матери и увез его в ИГИЛ*. Много лет женщина ничего не знала о судьбе своего сына. И вот в канун 8 марта Хадиза смогли вернуть на родину
Новости 24
Международная выставка «Река-море» откроется в Центре культуры «Рекорд»
Нижегородские школьники вошли в десятку лучших в интеллектуальной олимпиаде ПФО
Куриное мясо, яблоки и подсолнечное масло подешевели в Нижегородской области
Фотовыставка «Юрий Гагарин – первый космонавт» откроется в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде открылся фестиваль немецких фильмов
В Нижнем Новгороде задержали похитителя бритвенных станков
50 нижегородцев отправятся в учебно-тренировочный поход
В Нижегородской области откроется театральный фестиваль «Премьеры сезона»
Глеб Никитин: «8 Марта - это время особой концентрации нашей любви и признательности»
Церемония закрытия «Зимней сказки» пройдет 10 марта
Глеб Никитин провел заседание подгруппы «Формирование комплексной системы обращения с ТКО»