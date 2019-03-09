16-летняя Алина Левская пропала в Нижегородской области

И снова в Нижегородскойобласти ищут подростка. 16-летняя Алина Левская 8 марта ушла из дома на улице Солнечной в Арзамасе и пропала. Об этом сообщает ПСО "Рысь".

Приметы: худощавого телосложения, рост 172 сантиметра и длинные светлые волосы.

Одета в пальто граязно-розового цвета и бело-бардовым шарфом в клетку. Также на ней была белая блузка, синие джинсы и черне кожаные ботинки.

Из особых примет – родинка на левой щеке.

Если вы что-либо знает о месте нахождении Алены Левской, сообщите в полицию по телефону 102 или волонтерам по телефону 8(831)28-38-200.

Напомним, до сих пор в Нижегородской области продолжются поиски двух пропавших девочек: 13-летней Маши Ложкаревой, которая пропала летом 2019 года в СНТ «Борок» Кстовского района, и 9-летней Маши Люлиной, которая исчезла возле своего дома в Богородске.