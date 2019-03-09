Остановка общественного транспорта упала и повисла на проводах в Нижнем Новгороде

Остановка общественного транспорта на Гордеевском пятачке в районе Московского вокзала в Нижнем Новгороде, словно, сдуло ветром упала субботним утром, 9 марта. НЕ в переносном, а в прямом смысле слова. Конструкция сильно наклонилась и кажется, что она еле-еле держится за асфальт и уже частично висит на проводах. Нижегородцы, которые пришли сюда, чтобы сесть в общественный транспорт, с опаской косились на остановку, опасаясь, как бы она и вовсе не упала.

Остановка общественного транспорта упала и повисла на проводах в Нижнем НовгородеФото: СОЦСЕТИ

- Несколько дней там висел слой снега. Я все ждал, когда упадет... Вот и все, - с грустью написал Юрий Карапетов.

Однако многие нижегородцы отнеслись с юмором к покосившейся остановке.

- У кого-то Пизанская башня под наклоном, а в России – остановка, - пошутил Даня Иванов

- Это же арт-объекты, - поддержал его Last Patriot.

- Так у нас все в стране так, мы просто привыкли к этому и ничему не удивляемся, - философски заметила Юлия Рябинина.

В таком виде остановка простояла несколько часов. Вечером, судя по комментариям нижегородцев, остановку огородили полосатой лентой и, видимо, начнут ремонтировать.