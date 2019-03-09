Волонтеры просят нижегородцев помочь установит личность погибшего мужчины

Волонтеры просят нижегородцев помочь определить личность погибшего мужчины, который внезапно скончался в попутке, которую остановил. Об этом говорится в группе ПСО «Волонтер».

20 февраля 2019 года мужчина голосовал на улице Монастырка Автозаводского района в Нижнем Новгород. Его решил подвезти водитель КАМАЗа. Голосовавший представился водителю Виталием. Но во время пути неожиданно потерял сознание. Водитель вызвал «скорую», врачи которой констатировали смерть.

Приметы: возраст 60-70 лет, рост 176 сантиметров, телосложение среднее, волосы короткие седые, лобное и теменное облысение, глаза голубые.

Мужчина был одет в темно-синюю куртку, черная плащевую жилетку, бежевый джемпер, розовую рубашку, серую футболку, синие джинсы, серые брюки, серо-черные носки и черные ботинки.

Особые приметы: отсутствуют зубы, татуировка в виде буквы "В" на кисти левой руки, деформирована фаланга среднего пальца правой руки.

Если у вас есть какая-либо информация о данном мужчине, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда ПСО "Волонтер" 291-51-51.