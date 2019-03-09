2019-03-09T14:08:25+03:00
Общество

Управляющая компания убрала сосульку высотой пять этажей по требованию ГЖИ в Нижегородской области

На это потебовалось всего два часа
Юлия ДАНЧЕНКО
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Управляющая компания убрала сосульку высотой пять этажей по требованию ГЖИ в Нижегородской области. Фото: пресс-служба приавительства Нижегородской областиУправляющая компания убрала сосульку высотой пять этажей по требованию ГЖИ в Нижегородской области. Фото: пресс-служба приавительства Нижегородской области
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С наступлением оттепели на крышах домов нависли сосульки. Их размер порой просто ужасает. Так, на одном из многоквартирных домов на улице Гайдара в Дзержинске образовалась сосулька в пятиэтажный дом. И так бы она и висела, угрожая жителям и прохожим, если бы Госжилинспекция не провела проверку. В ходе утреннего мониторинга в 9.20 специалисты ГЖИ зафиксировали этот ледяной сталактит на карнизе и на стене дома. После чего о громадной сосульке сообщили в управляющую компанию, рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Через два часа специалисты Госжилинспекции снова проверили дом со сталактитом. И в 11.50 они зафиксировали, что гигантская сосулька исчезла.

Напомним, что с начала года специалисты ГЖИ проверили кровли более 11 500 многоквартирных домов и более 600 административных зданий на наличие сосулек и наледи. В результате обследований было выявлено почти 2000 нарушений, вынесено постановлений на общую сумму 2 млн 458 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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