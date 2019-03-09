Синоптики: «За февраль в Нижегородской области выпали две месячные нормы осадков»

Оттепель, большие проталины и первые ручьи – весна уже понемногу вступает в свои права. А значит, самое время подвести итоги прошедшей зимы в Нижегородской области. В интервью «Комсомольской правде» о капризах погоды рассказала начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева.

Декабрь

Первый месяц зимы по температурному режиму был максимально приближен к норме. Там были низкие температуры, особенно интенсивные выхолаживания были в низинах. – - - Все последние годы декабрь был неустойчивым месяцем из-за атлантических вторжений, - напомнила Ольга Мокеева. - По осадкам показатели были приближены к норме, но на юге и на севере даже меньше средних многолетних значений.

Январь

В этот период столбики термометров опускались даже ниже тридцатиградусной отметки – в частности, в Арзамасе в период с 23 по 24 января. Количество осадков было в норме – и на юге, и в центре. А вот на севере области выпало почти полторы месячные нормы.

- Что касается температурного фона, то было на 1 градус теплее обычного. Особенно тепло было в северных районах, потому что прохождение атлантических фронтов создавало условия для снегопадов и более высокой температуры воздуха, - рассказала Ольга Мокеева. - В результате, там отклонение составило больше двух градусов. Среднемесячная температура воздуха составляла -11…-13 градусов.

Февраль

А вот последний месяц зимы оказался на 4-5 градусов выше нормы. Вообще не было морозов ниже – 30 градусов. При этом были очень большие промежутки аномально теплой погоды.

- Постоянно шествующие один за другим циклоны - что с акватории южных морей, что с Атлантики – создавали условия для облачной погоды. И, конечно, осадков в этом месяце выпало две месячные нормы. Было много метелей, в том числе поземок, - напомнила Ольга Мокеева. - Снежные заносы на дорогах создавали крайне неблагоприятную ситуацию в движении. Говоря же в целом о зиме, у нас не было ни одного месяца холоднее обычного, поэтому зима в целом считается теплой. А вот по осадкам за счет февраля зима оказалась выше средних многолетних значений.