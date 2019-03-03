«Поделили поровну»: Матч между ФК «Нижний Новгород» и «Сочи» закончился со счетом 0:0

Встреча между футбольными клубами «Нижний Новгород» и «Сочи», состоявшаяся в Нижнем Новгороде 3 марта, завершилась безрезультатно – счет закончился со счетом 0:0. Тем не менее, зрителям было на что посмотреть – игра получилась зрелищной боевой.

- В первом тайме «Нижний Новгород» имел подавляющее преимущество. Уже на шестой минуте Максим Палиенко мог открыть счет, но в дело вмешался вратарь «Сочи», - говорится на сайте футбольного клуба «Нижний Новгород». – Во второй половине встречи гости пытались выровнять встречу: и нижегородские, и сочинские футболисты совершали яркие выпады. Но ни один из них так и не увенчался успехом. В итоге, игра закончилась нулевой ничьей.

По итогам матча в рамках 25-го тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» занял 5 место в турнирной таблице, а «Сочи» - на шестом месте.