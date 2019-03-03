2019-03-03T19:53:19+03:00
Спорт

«Поделили поровну»: Матч между ФК «Нижний Новгород» и «Сочи» закончился со счетом 0:0

Матч в Нижнем Новгороде посетили больше пяти тысяч зрителей
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Матч между ФК «Нижний Новгород» и «Сочи» закончился со счетом 0:0. ФОТО: ФК "Нижний Новгород"Матч между ФК «Нижний Новгород» и «Сочи» закончился со счетом 0:0. ФОТО: ФК "Нижний Новгород"
Изменить размер текста:

Встреча между футбольными клубами «Нижний Новгород» и «Сочи», состоявшаяся в Нижнем Новгороде 3 марта, завершилась безрезультатно – счет закончился со счетом 0:0. Тем не менее, зрителям было на что посмотреть – игра получилась зрелищной боевой.

- В первом тайме «Нижний Новгород» имел подавляющее преимущество. Уже на шестой минуте Максим Палиенко мог открыть счет, но в дело вмешался вратарь «Сочи», - говорится на сайте футбольного клуба «Нижний Новгород». – Во второй половине встречи гости пытались выровнять встречу: и нижегородские, и сочинские футболисты совершали яркие выпады. Но ни один из них так и не увенчался успехом. В итоге, игра закончилась нулевой ничьей.

По итогам матча в рамках 25-го тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» занял 5 место в турнирной таблице, а «Сочи» - на шестом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Спартак - Краснодар 3 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Спартак - Краснодар 3 марта 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 марта 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 18 тура чемпионата России по футболу
Локомотив - Крылья Советов 2 марта 2019: Прямая онлайн-трансляция 18 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Локомотив - Крылья Советов. Прямая онлайн-трансляция 18 тура чемпионата России по футболу состоится 2 марта 2019 на стадионе «РЖД Арена». Состав команд, статистика личных встреч
Новости 24
Матч в Нижнем Новгороде оказался в ТОП-3 по посещаемости в 25-м туре ФНЛ
В Нижегородской области создадут сеть офисов правового просвещения
В Нижегородской области растет численность лося, рыси и зайца-беляка
Число северных оленей в Керженском заповеднике выросло до 13 особей
Приемная губернатора проведет бесплатные правовые консультации
Ограничения на любительскую охоту введены в Нижегородской области
Нижегородские молодожены смогут зарегистрировать брак на Красную горку
Нижегородские леса пройдут санитарное обследование
Пьяный водитель, насмерть сбивший женщину в Нижегородской области, отправится в колонию поселения
В этом году в Нижнем Новгороде будет отремонтировано 33 улицы
Житель Балахны пытался убить квартирную хозяйку молотком и велосипедом
Константин Аргентов стал зампредом думы Арзамаса Нижегородской области
Новорожденный мальчик пострадал в ДТП под Нижним Новгородом 28 февраля
В Нижегородской области задержали производителя ядовитой стеклоомывающей жидкости
Появилось видео с места стрельбы возле школы в Нижнем Новгороде
Чемпионат по ловле на мормышку со льда состоится в Нижегородской области
Глеб Никитин и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписали протокол о намерениях сотрудничества
Отцы из Нижнего Новгорода сдадут ГТО 2 марта
Глеб Никитин поручил провести капремонт кровли детского сада в Ковернине
Нижегородский «Старт» сыграет с «Волгой» 2 марта
21-летний Алексей Крюков пропал в Нижнем Новгороде 19 февраля