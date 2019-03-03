2019-03-03T12:47:00+03:00
Общество

В ГУ МВД не подтвердили отставку Юрия Кулика с поста начальника ведомства

Юрий Кулик занимает должность начальника ГУ МВД по Нижегородской области с сентября 2017 года
Василий КРОТОВ
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В МВД не подтвердили отставку Юрия Кулика с поста начальника ведомстваВ МВД не подтвердили отставку Юрия Кулика с поста начальника ведомстваФото: ГУ МВД по Нижегородской области
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В нижегородских телеграмм-каналах сегодня появилась информация о грядущей отставке нынешнего начальника ГУ МВД по Нижегородской области Юрия Кулика – дескать, рапорт о своем уходе он уже написал, и осталось только дождаться официального оглашения. Однако в самом областном главке эту информацию не подтверждают.

- У нас нет такой информации, - сообщили «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Юрий Павлович Кулик по-прежнему исполняет свои обязанности.

Напомним, генерал-майор полиции Юрий Кулик был назначен начальником ГУ МВД по Нижегородской области 10 сентября 2017 года. В Нижний Новгород он был переведен из Тамбовской области, где также занимал пост начальника регионального ГУ МВД.

За время службы Юрий Павлович пять раз выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ и неоднократно поощрялся государственными и ведомственными наградами, Среди них орден Почета, нагрудный знак «Почётный сотрудник МВД», медали «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службе», «За отличие в службе» 1 степени и «За заслуги в управленческой деятельности».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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