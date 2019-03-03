2019-03-03T11:47:09+03:00
Происшествия

Жуткая трагедия на «Белом море»: Тракторист провалился под лед знаменитого шламонакопителя

Спасти мужчину не удалось
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Тракторист провалился под лед знаменитого шламонакопителя.Тракторист провалился под лед знаменитого шламонакопителя.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Страшной оказалась прошлая ночь для жителей Дзержинска – там о себе снова дал знать печально знаменитый шламонакопитель «Белое море». Ночью 2 марта под лед шламонакопителя провалился 58-летний тракторист.

- Сообщение о трагедии в Центр управления кризисными ситуациями поступило в 3:15 2 марта, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – На место происшествия сразу же выехали сотрудники одиннадцатой пожарно-спасательной части. Также в спасательной операции участвовали специалисты аварийно-спасательного отряда Дзержинска. В общей сложности, в работах были задействованы 7 человек и 2 единицы техники. Однако спасти тракториста не удалось. По предварительным данным, мужчина на тракторе расчищал снег на этом участке. Сейчас на месте происшествия работают следователи.

Подробности происшествия в настоящее время выясняются. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Число северных оленей в Керженском заповеднике выросло до 13 особей
Приемная губернатора проведет бесплатные правовые консультации
Ограничения на любительскую охоту введены в Нижегородской области
Нижегородские молодожены смогут зарегистрировать брак на Красную горку
Нижегородские леса пройдут санитарное обследование
Пьяный водитель, насмерть сбивший женщину в Нижегородской области, отправится в колонию поселения
В этом году в Нижнем Новгороде будет отремонтировано 33 улицы
Житель Балахны пытался убить квартирную хозяйку молотком и велосипедом
Константин Аргентов стал зампредом думы Арзамаса Нижегородской области
Новорожденный мальчик пострадал в ДТП под Нижним Новгородом 28 февраля
В Нижегородской области задержали производителя ядовитой стеклоомывающей жидкости
Появилось видео с места стрельбы возле школы в Нижнем Новгороде
Чемпионат по ловле на мормышку со льда состоится в Нижегородской области
Глеб Никитин и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписали протокол о намерениях сотрудничества
Отцы из Нижнего Новгорода сдадут ГТО 2 марта
Глеб Никитин поручил провести капремонт кровли детского сада в Ковернине
Нижегородский «Старт» сыграет с «Волгой» 2 марта
21-летний Алексей Крюков пропал в Нижнем Новгороде 19 февраля