Жуткая трагедия на «Белом море»: Тракторист провалился под лед знаменитого шламонакопителя

Страшной оказалась прошлая ночь для жителей Дзержинска – там о себе снова дал знать печально знаменитый шламонакопитель «Белое море». Ночью 2 марта под лед шламонакопителя провалился 58-летний тракторист.

- Сообщение о трагедии в Центр управления кризисными ситуациями поступило в 3:15 2 марта, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – На место происшествия сразу же выехали сотрудники одиннадцатой пожарно-спасательной части. Также в спасательной операции участвовали специалисты аварийно-спасательного отряда Дзержинска. В общей сложности, в работах были задействованы 7 человек и 2 единицы техники. Однако спасти тракториста не удалось. По предварительным данным, мужчина на тракторе расчищал снег на этом участке. Сейчас на месте происшествия работают следователи.

Подробности происшествия в настоящее время выясняются. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.