Масленичная неделя: где и что посмотреть в Нижнем Новгороде

Вся следующая неделя обещает быть веселой, со множеством игр, конкурсов, концертов и вкусными угощениями. А как иначе? Ведь начинается масленичная неделя.

Департамент культуры Нижнего Новгорода подготовил обширную программу, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Главным место всеобщих гуляний в этом году станет площадь Маркина, где 10 марта в 12.00 начнется праздник «Фестиваль блинов». Все, кто придет в это время на улицу Рождественскую, смогут увидеть выступление фольклорных коллективов Нижнего Новгорода и поучаствовать в конкурсе поедания блинов и даже попробовать испечь их самостоятельно.

Весь день будет работать детская игровая зона, интерактивные фотозоны, а также площадка для активных игр «Молодецкие забавы». Завершится праздничное народное гуляние «Сожжением Масленицы».

7 марта на улице Рождественской откроется ярмарка «Широкая Масленица», где будут можно будет купить кондитерскую продукцию, сувениры, подарки, украшения, а также изделия нижегородских ремесленников.

Праздничные гуляния будут проходить во всех районах Нижнего Новгорода.

Советский район

5 марта в 10.00 на базе МДОУ «Д/с № 32» состоится детский праздник «Прощай, зима, здравствуй Масленица!». Ребята вместе со сказочными героями Бабой-Ягой, Зимой, Масленицей и Красным солнышком будут провожать Зиму и встречать Весну. Как и положено на празднике, дети от души повеселятся: будут водить хоровод вокруг Масленицы, играть, петь и плясать. А в заключение всех участников ждут вкусные и пышные блины.

7 марта в 12.30 -13.30 пройдет праздник «Масленица» на территории, прилегающей к Нижегородскому музыкальному училищу им. Балакирева.

9 марта с 12.00 -17.00 на территории МАУК «Архитектурно-этнографический музей - заповедник «Щелковский хутор» состоится фольклорно-этнографический праздник «Щелоковская Масленица» (вход платный).

10 марта с 11.30 до 16.00 в парке имени А.С. Пушкина пройдет праздник «Широкая Масленица - 2019», где нижегородцы встретятся с веселой Масленицей, скоморохами, ростовыми куклами и ряжеными. Также будет открыто несколько специализированных площадок: детский городок, где будет организовано катание на лошадях, на карусели, прыжки на батуте, спортивный городок – лабиринт-спортивное ориентирование, прыжки в мешках, бои подушками, выбор самого ловкого. Взрослые смогут принять участие в «Масленичных потехах»: побороться за призы в конкурсах по скоростному поеданию блинов, по толканию гири, смогут попеть частушки, а самые смелые и сильные взберутся на столб.

Кульминацией праздника станет традиционное сжигание чучела Масленицы.

Московский район

с 1 по 11 марта в фойе администрации района будет работать выставка детских рисунков, творческих работ, посвященных Масленице.

С 4 по 10 марта в музейно-выставочном центре «Микула» для школьников пройдет программа "Золотая масленица". Дети смогут поучаствовать в интерактивной экскурсии по историческому залу музея, принять участие в народных играх, мастер-класса по изготовлению народной куклы, и, конечно, поесть блинов.

10 марта с 12.00 до 15.00 в Сормовском парке (площадка зоопарка «Лимпопо») состоится главный праздник. Вас ждет театрализованное представление, концертная программа с участием образцового коллектива "Театр песни "Садко" и театра танца "Волжский сувенир», игровая программа от театральной студии "Творческая мастерская" ЦДТ Московского района.

Ленинский район

10 марта в 12.00 в парке «Дубки» состоится праздничное мероприятие «Широкая Масленица». Гостей ждут развлечения на любой вкус: концертные программы, конкурсы и спортивные игры. Участники праздника смогут полакомиться самым главным блюдом масленичной недели — вкуснейшими блинами. Кульминацией мероприятий станет сжигание чучела Зимы.

Приокский район

В парке «Швейцария» гостей ожидают различные мероприятия: театрализованное представление, выступление коллектива «Любава», интерактив «Залезть на столб», перетягивание каната, и конечно же, сжигание чучела Масленицы.

Автозаводский район

6 марта в 14.00 состоится праздничная программа «Масленичный разгуляй на Молодежном», в 15.00 - «Масленичный разгуляй на Северном», в рамках которых жителей района ждет развлекательная театрализованная программа с играми, конкурсами, спортивными состязаниями.

7 марта в 16.00 в ЦКиД «Молодежный» состоится театрализованная концертная программа «Как на масляной неделе». В программе игры, конкурсы, спортивные состязания, а также выступление творческих коллективов ДК «Молодежный» и угощение блинами.

10 марта с 12.00 до 19.00 в Автозаводском парке состоится районный праздник - массовое народное гуляние «Масленица – блинница, весны именинница!»

Канавинский район

Праздничные гуляния пройдут 5 марта перед библиотекой им. А.Грина в 15.00,

6 марта в сквере Чкалова в 13.00,

7 марта на улице Тихорецкой в 11.00.

10 марта в парке 1 Мая в 12.00 пройдет «Масленичный разгуляй по-Канавински».