Погода на выходные в Нижнем Новгороде на 2-3 марта 2019 года: зима вернулась

В субботу, 2 марта, по данным Gismeteo, нижегородцев ждет морозная погода. Днем температура воздуха составит -8 градусов, к вечеру похолодает до -13 градусов, а к ночи столбики термометров опустят до -15 градусов. Пи этом днем будет дуть сильный северо-западный ветер со скоростью 5 км/ч, при порывая – 10 м/с. К ночи ветер утихнет. Вечером его скорость составит 4 м/с, при порывах 7 м/с, а ночью и вовсе станет мало заметным и составит 2м/с, при порывах 4 м/с. Атмосферное давление днем будет немного ниже нормы – 742 мм рт.ст, а к вечеру придет в норму и составит 745 мм рт.ст

В воскресенье, 3 марта, также будет морозно. Утром температура воздуха составит -13 градусов, но днем потеплеет до – 7 градусов. И такая температура сохранится до ночи. Ветер тоже будет сильный: утром будет дуть южный ветер со скоростью 5м/с, при порывах 8 м/с, днем он сменится на юго-западный и немного усилится – 6 м\с, при порывах 11 м/с, а к вечеру немного утихнет – 5 м/с, при порывах 10 м/с. Атмосферное давление будет низкое, поэтому всем, кто реагирует на такие природные изменения, нужно быть очень аккуратным. Утром атмосферное давление составит 743 мм рт.ст, днем снизится до 740 мм рт.ст, а к вечеру упадет до 737 мм рт.ст