Администрация Нижнего Новгорода попросила нижегородцев рассказать о ямах в городе

После того, как в Нижнем Новгороде начал таять снег, на дорогах появились ямы. Причем некоторые из них настолько большие, что автомобилисты боятся оставить на дороге колесо, случайно угодив в яму. Однако пока погода не позволяет начать ремонт, и администрация города сосредоточилась на сборе информации о том, где именно асфальт сошел вместе со снегом. Специально для этого мэрия возобновила работу группы «АнтиЯма-НН» в «Вконтакте», где нижегородцы могут сообщить о ямах, прикрепив фотографию или указав на карте точное местоположения разверзшегося асфальта.

- Одна война подходит к концу – это война со снегом, начинается другая – с ямами, - пошутил заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Роман Колосов. – Чтобы наши дороги были безопасными, а ям как можно меньше, мы просим нижегородцев быть активнее и рассказывать о ямах в группе «АнтиЯма-НН».

По словам Романа Колосова, администрация Нижнего Новгорода начала дефекетование улиц, то есть уже начали появляться списки дорог, которым требуется ремонт. Однако для понимания всей картины необходимы отзывы жителей города, которые помогут определить дороги, которым ремонт нужен в первую очередь. Также в составлении списков разрушенных дорог будет учтена Карта убитых дорог, которую составляет движение «Общероссийский народный фронт». По словам Романа Колосова, в будущем мэрия проведет небольшое голосование, чтобы жители решили, какие дороги должны быть отремонтированы в первую очередь.

Однако в администрации существует приоритет по ремонту. Сначала в порядок будут приводиться городские магистрали, которые наиболее востребованы и по которым ходит общественный транспорт. Затем дело дойдет и до подъездных путей, то есть менее значимых дорог. А вот дворовые территории и дороги, которые стоят на балансе домоуправляющих компаний и ТСЖ, ремонтироваться за счет городского бюджета не будут. Это обязанность ДУКов и ТСЖ. Правда, нижегородцы могут пожаловаться в администрацию города на бездействие домоуправляющей компании.

Первые ремонтные работы начнутся 15 апреля - 1 мая – тут все зависит от погоды. Для того чтобы начать дорожные работы, необходимо, чтобы на улице установилась постоянная плюсовая температура. Как только погода позволит, мэрия начнет ремонт.

КСТАТИ

Для того чтобы узнать, кто отвечает за ту или иную дорогу, нижегородцы могут посмотреть в группе «АнтиСнег» в социальной сети Facebook. Здесь есть подробная карта с межеванием территории города.

Если в группе «АнтиЯма – НН» нижегородцы подадут заявку на ремонт дороги, которая относится к ДУКу или ТСЖ, то их заявка не будет выполнена, а под постом появится ответ, информирующий, что дорога не принадлежит администрации Нижнего Новгорода.

ЦИФРЫ

Ремонт дорог в 2019 году будет проводиться по двум направлениям: в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» и в рамках содержания улично-дорожной сети.

В 2018 году в группе «АнтиЯма-НН» было подано заявок на ремонт 76,5 тысяч квадратных метров, это порядка 345 участков дорог. Было запланировано отремонтировать 362 тысячи квадратных метров, фактически было отремонтировано – 502 тысячи квадратных метров дорог. На ремонт в 2018 году было потрачено 452 миллиона рублей.

По данным на начало марта 2019 года, заявок на ремонт подано 3,5 тысяч квадратных метров дорог. На ремонт мэрия планирует потратить около 200 миллионов рублей.