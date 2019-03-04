«Ургант прогулял урок»: Нижегородская «училка» прошлась по Максиму Галкину, Ивану Урганту и Александру Гордону

Очередной выпуск Youtube-канала «Училка vs ТВ» нижегородка Татьяна Гартман посвятила телеведущим, причем некоторые из них угодили под раздачу уже не в первый раз. К примеру, Иван Ургант снова попался на слове «мусоропровОд».

- Это здорово, ведь теперь он, наконец, прочистит засорившийся мусоропрОвод», - заявил телеведущий с экрана.

- И совсем не здорово, потому что не мусоропрОвод, а мусоропровОд, - отчитала его Татьяна Гартман. – Эту ошибку мы уже разбирали, но тот урок Иван Ургант, видимо, прогулял. В сложных словах со второй частью –провод, ударение всегда на –вОд. В том числе газопровОд, мусоропровОд, нефтепровОд.

Оплошал с ударениями и телеведущий Максим Галкин, который, кстати, тоже уже не в первый раз становится героем Youtube-канала «Училка vs ТВ». На этот раз его подвело слово «ретировАться».

- И нашему известному певцу пришлось ретИроваться через кухню. Его эвакуировали оттуда. Был страшный скандал, - с воодушевлением рассказывал Максим Галкин занятную историю.

- Правильный вариант не ретИроваться, а ретировАться. В этом слове ударение всегда стоит за корнем, - тут же указала на его ошибку Татьяна Гартман.

Нашлись ошибки и в речи телеведущего Александра Гордона – да еще и не одна. Сначала он неправильно поставил ударение, а потом не к месту употребил слово «чуть».

- Для меня диагноз детский еще – «психопатИя» со склонностью к сутяжничеству, - заявил Александр Гордон в программе «Мужское и женское».

- Жаль, что не со склонностью к русскому языку, - заключила Татьяна Гартман. - А что касается самого диагноза, то Александр его плохо запомнил – не психопатИя, а психопАтия. А проверочным словом пусть будет «психопАт».

- Характеристику этого милого человека мы дадим чуть потом, - продолжил ошибаться Александр Гордон. –

- Слово «чуть» очень капризное. И сочетается с ограниченным кругом слов, - рассказала Татьяна Гартман. - И в этот круг не входит «потом». Нельзя сказать «чуть потом», как и нельзя сказать «чуть завтра» или «чуть через час».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нижегородская «училка» придралась к актерам из сериала «Мажор» (подробности)

Нижегородская «училка» разнесла» Андрея Малахова и Елену Малышеву (подробности)

«Назвала пожарных - жуками»: неграмотность Высоцкой и Познера дали жизнь следующему ролику нижегородской «училки» (подробности)