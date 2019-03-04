Стрельбу около школы на улице Тонкинской сочли хулиганством

В минувшую пятницу, 1 марта 2019 года, весь Нижний Новгород взбудоражила новость о перестрелке рядом со школой № 121 на улице Тонкинской в Канавинском районе. Первыми о случившемся о в социальных сетях рассказали очевидцы происшествия.

- Две компании молодежи что-то не поделили между собой. В итоге конфликт перерос в стрельбу, - рассказывали нижегородцы в социальных сетях. - После этого они скрылись с места на двух машинах и поехали в сторону улицы Тонкинской, - рассказывали нижегородцы в социальных сетях. - После этого неизвестные продолжили стрелять рядом одной из школ.

Впоследствии выяснилось, что школа угодила в эту историю совершенно случайно – ни один из учеников не был задействован в конфликте.

- 1 марта 2019 года около 09:59 в отдел полиции № 2 Управления МВД России по Нижнему Новгороду поступило сообщение о том, что около дома по улице Московское шоссе осуществлен выстрел из травматического оружия. На место происшествия незамедлительно были направлены наружные наряды и выехала следственно-оперативная группа, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - Сотрудники полиции установили, что по данному адресу произошел конфликт между несколькими гражданами, в ходе которого один из них получил ранение из травматического пистолета.

И вот, наконец, сегодня по факту данного происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

- По факту хулиганских действий в Канавинском районе Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - В ходе оперативных мероприятий были задержаны двое граждан в возрасте 53 и 27 лет, причастные к конфликтной ситуации. Ведется следствие. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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