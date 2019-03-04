2019-03-04T15:54:33+03:00
Общество

Приговор экс-мэру Нижнего Новгороду Олегу Сорокину огласят 7 марта

Сегодня бывший градоначальник выступил со своим последним словом
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Приговор экс-мэру Нижнего Новгороду Олегу Сорокину огласят 7 марта.Приговор экс-мэру Нижнего Новгороду Олегу Сорокину огласят 7 марта.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Приговор бывшему мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину будет вынесен 7 марта 2019 года. Соответствующее решение было принято на очередном заседании по делу экс-градоначальника, состоявшемся 4 марта.

Напомним, в Нижнем Новгороде вот уже третий месяц продолжается рассмотрение дела против экс-градоначальника. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались также двое полицейских.

- По версии следствия, в 2004 году, будучи начальником отдела в ГУ МВД по Нижегородской области, Евгений Воронин захотел получить сведения о лицах, причастных к совершенному в 2003 году покушению на убийство Олега Сорокина. Для этого он разработал план психологического воздействия на человека, который мог обладать такой информацией, - ранее сообщали в Следственном комитете России. – Реализуя этот план, сотрудники полиции, среди которых был и Роман Маркеев, выследили потерпевшего и вывели в лес. Там сам Олег Сорокин начал угрожать ему насилием и даже применил к нему насилие. Получив необходимую информацию, похищенного отпустили.

Также главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

- В 2013 году, когда Олег Сорокин был главой Нижнего Новгорода, один из предпринимателей оказал ему услугу имущественного характера на сумму свыше 30 миллионов рублей за общее покровительство и попустительство по службе при решении вопросов земельного и градостроительного законодательства, входящих в компетенцию Олега Сорокина, - сообщают в СУ СКР по Нижегородской области. – Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

После прения сторон и предоставления подсудимым последнего слова суд вплотную подошел к главной части судебного заседания – оглашению приговора. Оно назначено на 7 марта 2019 года.

- Меня не допустили к знакомству с вещественными доказательствами. Потом судебные заседания стали назначаться на каждый рабочий день, - напомнил экс-мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин в своем последнем слове. - Такого никогда не было, это настоящий прецедент в работе нижегородских судов. По сути, у подсудимых не остается времени не только на работу с адвокатами, но даже на то, чтобы просто отдохнуть перед заседанием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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