2019-03-04T12:38:16+03:00
Общество

Арзамасские саблисты завоевали медали на Всероссийском турнире по фехтованию

Соревнования проходили 21-25 февраля в Тольятти
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Арзамасские саблисты завоевали медали на Всероссийском турнире по фехтованиюАрзамасские саблисты завоевали медали на Всероссийском турнире по фехтованиюФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Юные саблисты СК «Знамя» АПЗ, воспитанники мастера спорта России Вадима Карпычева, одержали несколько побед в личных и командных соревнованиях Всероссийского турнира по фехтованию среди мальчиков и девочек до 15 лет памяти МС России Сергея Исакова, который прошел с 21 по 25 февраля 2019 года в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из Москвы, Пензы, Самары, Тольятти, Ульяновска, республики Татарстан, Московской, Нижегородской, Саратовской областей.

В личных соревнованиях арзамасцы заработали две бронзовые медали: Кирилл Суханов – среди юношей до 15 лет, Виталия Паркаева – среди девочек 2008 года рождения и моложе.

Первое место в командных соревнованиях среди девочек 2008 года рождения и моложе завоевали Варвара Лукьянова, Виталия Паркаева, Милена Тюкалова. В этой же возрастной категории команда мальчиков, в составе которой Марк Кривоногов, Никита Новаев, Владимир Стародубцев, Даниил Плотников, заняла второе место.

А 26 февраля в Дзержинске на открытом Первенстве СШОР по фехтованию на шпагах, в котором приняли участие 50 спортсменов из Нижнего Новгорода, Коврова, Арзамаса, Дзержинска, еще один «знаменец» Даниил Калистов (тренер Александр Фомичев) завоевал серебряную медаль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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