2019-03-04T12:22:59+03:00
Общество

Авиастроители из Комсомольска-на-Амуре посетили Арзамасский приборостроительный завод

Участники встречи обсудили визуальные стандарты обслуживания оборудования, ведение статистики отказов, чек-листы и многое другое
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Авиастроители из Комсомольска-на-Амуре посетили Арзамасский приборостроительный заводАвиастроители из Комсомольска-на-Амуре посетили Арзамасский приборостроительный заводФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина посетили представители Комсомольского-на-Амуре филиала АО «Гражданские самолеты Сухого» (КнАФ АО «ГСС»), чтобы познакомиться с опытом АПЗ по внедрению системы всеобщего обслуживания оборудования (ТРМ). Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

В октябре прошлого года в электронную версию альманаха по управлению производством был отобран материал, посвященный развитию на АПЗ автономного обслуживания оборудования. Благодаря этой публикации сотрудники дальневосточного филиала крупнейшей авиастроительной компании и приняли решение посетить предприятие.

– На протяжении пяти лет у нас реализуются программы бенчмаркинга, своего рода обмена опытом, – рассказал начальник производственного участка цеха окончательной сборки КнАФ АО «ГСС» Алексей Гнатик. – Мы бываем на многих предприятиях страны, после чего применяем что-то новое, доказавшее свою эффективность, на своем производстве. Сейчас в КнАФ АО «ГСС» реализуется проект по вовлечению персонала в процесс бережливого производства и улучшений. Первые шаги уже сделаны, налаживаем связь между производством и департаментом эксплуатации в части предотвращения остановки производства из-за выхода из строя оборудования. Решили познакомиться с опытом АПЗ в этой области.

Гости из Хабаровского края встретились со специалистами службы главного механика и отдела бизнес-анализа, руководителями и сотрудниками цехов №№ 42, 51, 53, 56 и 64, посетили склад ПКИ централизованной складской службы. Участники встречи обсудили визуальные стандарты обслуживания оборудования, ведение статистики отказов, чек-листы, планово-предупредительный ремонт, электронные паспорта оборудования, работу с поставщиками, анализ брака, приемы по его предотвращению, сокращение перемещений по цехам и многое другое.

– Генеральный директор Олег Лавричев отметил, что 2019 год на АПЗ должен стать годом бережливого производства. И работа по внедрению автономного обслуживания на нашем заводе уже дает результаты, – отметил ведущий бизнес-аналитик АПЗ Владимир Наумов. – Процесс обслуживания оборудования глубоко автоматизирован, совершенствуется система организации планово-предупредительного ремонта. Сейчас уже почти на 100% автоматизирована система получения обратной связи, диспетчирования внеплановых ремонтов. Но на месте стоять нельзя, остаются моменты, которые требуют доработки, по дальнейшей оптимизации обслуживания оборудования.

Участники встреч подчеркнули, что подобная практика обмена опытом полезна обеим сторонам – так что новую информацию, практические примеры и приемы работы в сфере бережливого производства получили и гости АПЗ, и сами приборостроители.

– Наш визит удался на 100%. Видно, что на АПЗ проделана огромная работа по внедрению ТРМ. Мы узнали и увидели много полезного. Есть что «привезти» на предприятие и внедрить у себя. В частности, заинтересовали такие составляющие ТРМ, как ведение статистик отказов, планово-предупредительный ремонт, - поделился впечатлениями начальник департамента эксплуатации КнАФ АО «ГСС» Юрий Журбин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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