2019-03-04T11:44:34+03:00
Общество

Около 28 миллионов рублей направил АПЗ на поддержку пенсионеров в 2016-2018 годах

Еще 30 миллионов рублей направлено на программу «Опытные кадры» для поддержки работающих пенсионеров
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Около 28 миллионов рублей направил АПЗ на поддержку пенсионеров в 2016-2018 годахОколо 28 миллионов рублей направил АПЗ на поддержку пенсионеров в 2016-2018 годахФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Отчетно-выборная конференция ветеранской организации АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» состоялась в минувшую среду, 27 февраля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Заседание началось с того, что председатель Совета ветеранов Иван Малыгин выступил с отчетом о проделанной работе за период с 2016 по 2018 годы.

– Сейчас ветеранская организация завода является одной из самых активных и многочисленных в городе, – отметил Иван Малыгин. – В ее рядах насчитывается более трех тысяч человек. Среди них 15 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним, 51 человек – труженики тыла. Звание «Заслуженный ветеран Арзамаса» имеют девять приборостроителей. Тамара Ивановна Борисова – «Заслуженный ветеран Нижегородской области». За период с 2016 по 2018 год звание «Ветеран года» присвоено трем бывшим работницам предприятия. Около ста заводчан получили знаки почета «Ветеран труда АПЗ». В 2018 году на пенсию с предприятия уволились 129 человек.

В состав Совета ветеранов АПЗ в настоящее время входят 29 активистов. За каждым из них закреплен определенный участок домов и улиц города. Они поздравляют ветеранов в связи с юбилейными датами, ведут необходимую документацию по своему району и организуют различные мероприятия.

От имени руководства предприятия присутствующих приветствовал начальник УВСиМК Константин Аргентов, который сообщил, что Совет ветеранов работает в постоянной взаимосвязи с генеральным директором АПЗ Олегом Лавричевым. Деятельность Совета считается плодотворной и продуктивной. Администрация завода рекомендовала на пост председателя снова избрать Ивана Малыгина, который заслужил доверие руководства предприятия и ветеранов.

Председатель профсоюзного комитета предприятия Александр Тюрин отметил, что с Советом ветеранов профсоюз поддерживает тесное сотрудничество, которое обязательно будет продолжено и в дальнейшем. Также Александр Николаевич поблагодарил ветеранов за активную общественную работу, вклад в становление предприятия, отметив, что к их словам прислушиваются нынешние заводчане.

АПЗ – одно из немногих предприятий Арзамаса, которое оказывает материальную и моральную поддержку людям, вышедшим на пенсию. В период с 2016 по 2018 год на эти цели выделено около 28 миллионов рублей, на программу «Опытные кадры» для работающих пенсионеров – около 30 миллионов рублей.

Ветеранам-юбилярам, проработавшим на заводе более 15 лет, выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 1000 рублей, ежемесячно проводятся выплаты Почетным ветеранам труда завода. Ежегодно к Международному женскому дню руководство завода поощряет женщин – активисток ветеранского движения, к Дню Победы вручаются поздравительные адреса и подарки от генерального директора Олега Лавричева, а к Дню пожилых людей всем ветеранам выплачивается по 1000 рублей. За три года около 600 пенсионеров отдохнули, поправили свое здоровье в профилактории «Морозовский» по льготным путевкам. Около 150 человек смогли бесплатно отдохнуть в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Арзамаса.

Председатель городского Совета ветеранов Евгений Березин выразил благодарность Олегу Вениаминовичу за помощь в решении различных вопросов ветеранов Арзамаса. По словам Евгения Березина, в современных условиях эта поддержка очень важна.

Художественный руководитель хора «Легенда» Почетный ветеран труда АПЗ Вера Шорохова рассказала присутствующим о своем творческом коллективе. Вера Шорохова поделилась успехами, которых достигли ветераны в последнее время, а также пригласила всех желающих пополнить ряды хора.

На конференции единогласно была поддержана кандидатура действующего председателя Совета ветеранов АПЗ Ивана Малыгина, который продолжит свою деятельность на этом посту. Также был выбран новый состав членов Совета, куда вошли 29 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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