2019-03-04T11:28:52+03:00
Общество

Итоги реализации молодежной политики за 2018 год подвели в Арзамасе

Активисты были награждены грамотами и благодарностями
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Итоги реализации молодежной политики за 2018 год подвели в АрзамасеИтоги реализации молодежной политики за 2018 год подвели в АрзамасеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Итоги реализации государственной молодежной политики города Арзамаса за 2018 год подвели в ФОКе «Звездный» в минувшую среду, 27 февраля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Арзамаса наградил Совет трудовой молодежи АО «АПЗ» благодарностью «Молодежная инициатива-2018» за развитие молодежной политики на территории города.

Кроме того, грамотами за развитие молодежной политики на предприятиях города Арзамаса награждены активисты СТМ АО «АПЗ» Дмитрий Аргентов и Денис Стешенко.

Благодарностью за пропаганду семейных ценностей и сохранение традиций отмечены Дмитрий и Алена Николаевы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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