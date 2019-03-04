Итоги реализации молодежной политики за 2018 год подвели в Арзамасе

Итоги реализации государственной молодежной политики города Арзамаса за 2018 год подвели в ФОКе «Звездный» в минувшую среду, 27 февраля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Арзамаса наградил Совет трудовой молодежи АО «АПЗ» благодарностью «Молодежная инициатива-2018» за развитие молодежной политики на территории города.

Кроме того, грамотами за развитие молодежной политики на предприятиях города Арзамаса награждены активисты СТМ АО «АПЗ» Дмитрий Аргентов и Денис Стешенко.

Благодарностью за пропаганду семейных ценностей и сохранение традиций отмечены Дмитрий и Алена Николаевы.