Энергетики отстаивают интересы потребителей в судах

В 2018 году в Нижегородской области резко выросло количество выставленных потребителям счетов по актам безучетного потребления электроэнергии. Суммы, которые предстоит выплатить предприятиям на основании составленных актов, отличаются от среднемесячной платы в десятки раз. Фактически столько электроэнергии предприниматели не тратят. Зачастую эти счета неподъемны для них и могут стать причиной банкротства предприятий. Ситуация стала предметом публичного обсуждения на состоявшемся в Нижнем Новгороде круглом столе ««Безучетное потребление электроэнергии: причины, следствия, проблемы и решения».

- В прошлом году к нам пришли два сотрудника сетевой компании, чтобы проверить счетчики, - вспоминает директор ЗАО «Нижегородагропроект» Татьяна Пимкина. – Когда они мне сказали, что на трех из пяти счетчиков сработали антимагнитные пломбы, для меня это было совершенно неожиданно. Во-первых, никогда не срабатывало ничего, а во-вторых – никогда не возникало никаких проблем с оплатой. В результате, на основании акта насчитали мне к оплате около 1 миллиона рублей. Хотя обычно мы платим от 140 до 180 тысяч рублей со всех счетчиков.

Энергетики отстаивают интересы потребителей в судахФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Сложно в этой ситуации не только потребителям, но и энергосбытовой компании, которая оказывается между двух огней. Поскольку гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области – ПАО «ТНС энерго НН» - по закону, обязан выставить потребителю счет на основе акта о безучетном потреблении электроэнергии, составленном сетевой компанией – ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

ПАО «ТНС энерго НН» анализирует каждый акт «безучетки» и далеко не всегда соглашается с ним. При отсутствии оснований для обвинения потребителя в нарушении учета, гарантирующий поставщик оспаривает данный акт в судебном порядке, защищая права клиентов.

- Сбыт всегда находится на острие, - отметил исполнительный директор ПАО «ТНС энерго НН» Алексей Астафоров. - С одной стороны, у нас партнеры - сетевые компании и мы согласны, что воровство электроэнергии – это бич электроэнергетики и с этим нельзя мириться. С другой стороны, у нас есть потребитель. А интересы добросовестного потребителя для нас – превыше всего.

По словам Алексея Астафорова, объем электроэнергии, рассчитанный по актам о «безучетке», порой десятикратно перекрывает объем фактического потребления. Зачастую счета с большим количеством нулей энергетики вынуждены выставлять предпринимателям, если в договоре энергоснабжения потребителями не указана величина максимальной мощности энергопринимающего устройства. В этом случае расчет приходится делать по максимально допустимой нагрузке кабеля.

- Мы призываем наших потребителей оформлять договор надлежащим образом и обращаться в сетевую компанию за оформлением величины максимальной мощности, - рекомендовал предпринимателям Алексей Астафоров.

По словам представителя энергосбытовой компании, нередко проблемы в учете электроэнергии возникают из-за некомпетентности или невнимательности потребителей.

- В судах часто выясняется, что потребитель подписал то, с чем не согласен, - рассказал Алексей Астафоров. - Для этого при составлении акта должно присутствовать ответственное лицо. Нужно помнить и о межповерочном интервале прибора учета, который часто оказывается просрочен. Уведомление об этом потребитель электроэнергии получает за два месяца. И если не поверить или не заменить прибор учета - счета в течение 2-х месяцев будут начисляться по потреблению аналогичного периода прошлого года, где разница не особо заметна, а с третьего месяца – расчетным методом по максимальной мощности или максимальному сечению кабеля, где разница уже огромна. Что касается антимагнитных пломб, применение которых является довольно спорным, то считаю, что они должны быть не основным, а лишь дополнительным механизмом для определения факта безучетного потребления электроэнергии.

Представитель УФАС по Нижегородской области Андрей Сдельников также отметил, что нельзя судить о нарушениях энергопотребления, основываясь исключительно на целостности антимагнитных пломб:

- Факт срабатывания антимагнитной пломбы только дает повод организациям задуматься, что возможно было безучетное потребление, дальше надо снять прибор учета, и отвезти на экспертизу,- заявил заместитель начальника отдела контроля естественных монополий Нижегородского УФАС Андрей Сдельников.

По итогам прошедшего круглого стола ПАО «ТНС энерго НН» приняло решение в дальнейшем проводить разъяснительную работу по безучетному энергопотреблению для предпринимателей.

Министр энергетики и ЖКХ региона Андрей Чертков отметил, что тема безучетного потребления электроэнергии очень значима и находится на контроле в правительстве Нижегородской области.