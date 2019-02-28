Проверка слуха: В автозаводский роддом привезли пьяную роженицу с трупом новорожденного младенца

Накануне нижегородские паблики облетела страшная новость – якобы в один из автозаводских роддомов была доставлена роженица с трупом младенца.

- Мы узнали о жутком инциденте в Автозаводском районе, - сообщалось в группе «Регион-52» - Сегодня ночью в роддом № 7 Автозаводского района привезли пьяную женщину с трупом новорожденного ребёнка. Что произошло у 38-летней мамы и как скончалась её дочка — пока неизвестно.

Проверкой информации о страшном происшествии тут же занялись нижегородские следователи.

- Сейчас мы проводим проверку. Но это не новорожденный младенец, а плод, которому еще нет девяти месяцев, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - Сейчас по этому поводу назначена экспертиза с целью установления жизнеспособности плода и причин смерти. Находилась ли женщина в состоянии алкогольного опьянения, тоже будет устанавливать экспертиза.