Хозяина собачьего концлагеря на Левинке освободили в зале суда в связи с истечением срока давности

В Нижнем Новгороде вынесли приговор хозяину печально знаменитой живодерни на улице Левинка Алексею Ляхманову. Правда, приговор этот разочарует большинство зоозащитников, ставших свидетелями той чудовищной истории в ноябре 2016 года.

Напомним, на территории заброшенной нефтебазы на окраине Нижнего Новгорода был размещен крупный пункт передержки бездомных животных, где они содержались в жесточайших условиях – без еды, без воды, без тепла.

- Внутри были 22 живые собаки, из них восемь сейчас в крайне тяжелом состоянии. По оценке врачей, они могут не пережить эту ночь, - рассказывал тогда «Комсомолке» директор ООО «Зоозащита НН» Владимир Гройсман. – Кроме того, в холодильнике было обнаружено порядка 40 трупов собак. Кто-то умер от истощения, а кого-то усыпили. Причем, как мы подозреваем, совсем не гуманным методом.

Как выяснилось впоследствии, трупов животных там было куда больше – порядка 170. Их не вывозили оттуда с июля 2016 года.

- Следователями установлено, что именно действиями подсудимого, который содержал животных в невыносимых условиях, препятствующих нормальному функционированию организма, в длительном оставлении без пищи и воды, причинили им особые страдания и мучения, а также привели к их гибели, - сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. - Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый не признал.

Более того, изначально сам Алексей Ляхманов намеревался подать заявление в полицию с требованием…вернуть украденных собак.

- Творится сейчас что-то несусветное, - рассказывал тогда Алексей Ляхманов. - У нас было незаконное проникновение, сбили входные замки, учинили полный беспорядок. Выкрали 22 собаки… живых! Буду подавать заявления в полицию. Они будут заниматься расследованием.

Тем не менее решением суда Алексей Ляхманов признан виновным в жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель и совершенном из корыстных побуждений.

- 28 февраля 2019 года судом вынесен приговор, и подсудимому назначено наказание в виде 11 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 10%, - говорится в сообщении СУ СКР по Нижегородской области. - Подсудимый освобожден от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Приговор в законную силу не вступил.