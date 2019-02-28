Переносить остатки услуг теперь могут новые абоненты Tele2

Tele2 запускает уникальный для российского телеком-рынка продукт – перенос остатков услуг для новых абонентов. Теперь неизрасходованные минуты и гигабайты не сгорают не только у действующих клиентов, но и у абонентов других операторов при подключении к Tele2.

Сервис «Перенос остатков» позволяет не терять в конце месяца минуты и гигабайты, купленные абонентами в рамках своего тарифа, а переносить их на следующий период. При этом в новом месяце они расходуются в первую очередь. Теперь Tele2 предлагает использовать эту возможность не только своим клиентам, но и абонентам других операторов при переходе на Tele2.

Предложение бесплатно и доступно при подключении к Tele2 или переходе по MNP на тарифы линейки «Мой Tele2». Чтобы воспользоваться услугой, абонент подтверждает наличие остатков. Затем он может перенести минуты и гигабайты, которые не успел израсходовать на тарифе у любого другого оператора.

Tele2 запустила услугу «Перенос остатков» в январе 2017 года одновременно с переходом на новую коммуникационную платформу «Другие правила».

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Мы начали воплощать стратегию «Другие правила» с запуска революционного для рынка продукта. Именно с переноса остатков Tele2 стала завоевывать репутацию трендсеттера на рынке мобильной связи. За два года услуга доказала свою популярность: сейчас ею пользуется треть всех клиентов оператора, и она стала символом «других правил». Мы расширяем аудиторию сервиса и предлагаем воспользоваться им еще и абонентам других операторов при подключении к Tele2. Они смогут перейти в нашу сеть, сохранив остатки своих прошлых пакетных тарифов. Услуга бесплатна и уникальна для телеком-рынка – с ней новые клиенты уже с первых дней смогут оценить инновационные подходы Tele2».

В поддержку сервиса Tele2 запустила новую рекламную кампанию. На этот раз, как и в ролике 2017 года об услуге «Перенос остатков», герои предстают в образе пожарных. Они предотвращают «сгорание» оплаченных, но не израсходованных в рамках тарифного плана минут и гигабайтов. В новом видео пожарные сначала спокойны и свободны от дел, а один из них даже дает интервью. Герой рассказывает корреспондентам об успехах команды спасателей: «У абонентов Tele2 все в полном порядке…» Но вдруг герои замечают, что «при переходе с чужой территории зафиксировано сгорание»: абоненты других операторов теряют остатки минут и гигабайтов. Команда Tele2 решает: «Правило это надо менять – при подключении к Tele2 остатки больше не будут сгорать». Видеоролик доступен в YouTube по ссылке.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.