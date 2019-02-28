Эксперты «ОколоКремля»: Уход криминала и бизнеса из думы и Заксобрания продолжится

Нижегородские эксперты уверены, что «депутатопад», который идет вот уже полтора года, продолжится, правда, не в тех масштабах, как раньше. На заседании эксперт-клуба «ОколоКремля», которое прошло в пресс-центре «Комсомолки» 27 февраля, известные нижегородские политологи, социологи и журналисты обсудили причины массового исхода депутатов и сделали прогнозы на будущие выборы.

Напомним, что из нынешних созывов думы Нижнего Новгорода и Законодательного собрания Нижегородской области ушли уже 15 депутатов. Девять из гордумы: Владимир Панов, Олег Вл. Сорокин, Елизавета Солонченко, Алексей Гойхман, Дмитрий Краснов, Сергей Каргин, Валерий Гельжинис, Иван Карнилин и Николай Ингликов. И шесть - из Заксобрания: Михаил Шатилов, Олег и Никита Сорокины, Александр Глушков, Михаил Манухин и Евгений Кузьмин. Кто-то перешел на работу в исполнительную власть, кто-то загадочно ушел «по собственному желанию», а кого-то на выход попросила прокуратура. Но такого массового исхода депутатов еще не было в истории нижегородской политики.

Бизнес и криминал уходят из власти

Эксперты назвали причины случившегося «депутатопада». По мнению доцента кафедры теории политики и коммуникации ННГУ имени Н.И. Лобачевского Артема Фоменкова, некоторые депутаты стали востребованы как чиновники в рамках исполнительной власти и местного самоуправления.

- Следующая причина: один громкий процесс, который продолжается (суд над Олегом Сорокиным. - Прим. ред.). Есть подозрения, что некоторые ушли по этой причине, - продолжает Фоменков. - И третья категория - разные причины, связанные с нарушением законодательства.

Нижегородский журналист, блогер, автор проекта «По чесноку» Александр Демин пытался стать депутатом думы Нижнего Новгорода в 2015 году. По его мнению, чтобы депутаты потом не уходили из думы, голосовать нужно за конкретных людей:

- Вот у меня на выборах в округе в 2015 году были Дранишников и Архипов. Все считали, что победит Архипов, но хитрый Дранишников всех обманул. Но ни один из депутатов, которых выбрали, ко мне потом не подошел. Все, кому «подарили» мандаты, плевать на меня хотели как на избирателя. Сейчас их всех «шантажируют», и они уходят.

Уход криминала и бизнеса из думы и Заксобрания продолжится, - эксперты «ОколоКремля»Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Политолог Александр Златов напоминает, что у нас произошла смена исполнительной власти. А выборы в ЗСНО и гордуму были несколько ранее.

- Пошли процессы ротации кадров, кто-то ушел выше. Некое напряжение между городскими депутатами, которых возглавлял Олег Сорокин, и другими ветвями власти тоже не могло не сказаться, - отмечает Златов. - Понятно, что исполнительная власть вольно или невольно хочет иметь ту представительную власть, с которой комфортно работать. Здесь тоже есть свои мотивы.

Еще одна причина массового ухода из думы и Заксобрания, подчеркивает Златов, в том, что сейчас достаточно много вещей, за которые правоохранительные органы могут зацепиться: ужесточено законодательство, у депутатов проверяются декларации, дипломы.

- Если рассматривать нынешнее положение в городской думе с точки зрения системного анализа, то я бы сказал, что там сейчас системный кризис, - считает социолог, политический технолог Роман Амбарцумян. - Дума не успела адаптироваться к технократической системе, целедостижения не могли быть скоординированы по векторам с исполнительной властью, никакой полномасштабной интеграции с городом и областью не получилось, ценные установки противоречат тому управленческому мышлению, который есть в городе.

Самый молодой депутат гордумы Артем Савин признает - в декабре в думе была напряженная обстановка, но в январе-феврале все наладилось.

- Когда я был на декабрьском заседании думы, там чувствовалось напряжение, - вспоминает Савин. - Но уже на заседаниях в январе и феврале оно прошло. Все работают в штатном режиме, решают текущие вопросы.

«Депутатопад» продолжится, но в меньших масштабах

Эксперты задаются вопросом - закончился ли массовый уход депутатов из думы и Заксобрания?

По мнению Романа Абмарцумяна, «депутатопад» продолжится, правда, уже по капле, в час по чайной ложке. «И он вынужденный. Фамилии называть не буду. Могу только проектно подразумевать, что сохранится настроение нестабильности и неопределенности», - считает эксперт.

Главный редактор «Комсомольской правды - Нижний Новгород», политический обозреватель Андрей Вовк также уверен, что «депутатопад» продолжится, но не так интенсивно:

- Самые одиозные личности, к которым были вопросы у правоохранительных органов и новой городской и областной власти, уже покинули парламенты. Но если кто-то еще собирается позорно сбежать из думы, то лучше делать это сейчас, чтобы успели назначить довыборы в сентябре.

По мнению Вовка, довыборы осенью могут задать тренд на выборы в 2020 году, когда будет полностью переизбираться дума:

- Я уверен, что, безусловно, сейчас должны активно себя проявить члены Молодежной палаты, чтобы в гордуме стало больше молодых депутатов. Они, не запятнавшие себя, будут хорошими кандидатами для власти. У них нет антирейтинга, что очень важно, потому что у многих нынешних депутатов он есть, даже выше, чем положительный. Еще категория людей, которые, наверное, пойдут на эти довыборы, - люди из Общественной палаты.

Уход криминала и бизнеса из думы и Заксобрания продолжится, - эксперты «ОколоКремля»Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Роман Амбарцумян считает, что в будущую думу попадут яркие гражданские активисты: Мария Попова, Игорь Преображений, Ирина Славина. «Я это называю ползучей эволюцией гражданских активистов во власть. Через два года мы удивительным образом увидим совершенно другую думу, где структурный состав не будет равен бизнес-клубу. Этот будут муниципалы, бюджетники, общественники и малая часть бизнесменов», - отмечает социолог.

С ним согласен Александр Златов:

- В сентябре пройдут довыборы в пяти округах городской думы Нижнего Новгорода. Остается почти год до полномасштабных выборов, поэтому активной борьбы не будет, хотя посмотрим. А вот после выборов в 2020 году дума должна сильно обновиться. Видимо, «бизнес-клуб» прекратит свое существование, на смену придут общественники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Институт проблем социального управления (ИПСУ) специально для заседания эксперт-клуба «ОколоКремля» в «Комсомольской правде - Нижний Новгород», которое прошло 27 февраля, провел опрос горожан, знают ли они своего депутата по округу и каким должен быть идеальный депутат.

В первом вопросе нижегородцам предлагалось назвать имя депутата думы Нижнего Новгорода, избранного по его округу. 80,5% опрошенных не знают своего депутата гордумы, 19,5% назвали фамилии, но большинство из них не соответствуют действительности. На вопрос: «Знаете ли вы депутата Законодательного собрания Нижегородской области, избранного по вашему округу?», 82% ответили, что не знают.

Нижегородцам также предлагалось создать портрет идеального, по их мнению, депутата. Большинство опрошенных высказались за следующие качества идеального народного избранника: мужчина; местный; кристальная репутация; свой; из народа; опытный депутат; хозяйственник; общественник; правдоруб и скромный, без лишнего пиара.