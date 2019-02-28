Женщина выпала из окна многоэтажки в Нижнем Новгороде

В среду, 27 февраля, женщина средних лет упала с верхних этажей дома №65 на проспекте Ленина. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

- Где-то в 17.00 я вышла из подъезда и увидела «скорую», МЧС и другие спасательные службы, - написала Даша Кузнецова. - Я в этот момент шла за подругой. Все эти службы спасения смотрели в одну точку, я обернулась и увидела мех от капюшона. Заметила, что дверь на лестничную площадку открыта, и туда заходили жильцы дома. Я тоже зашла, увидела, что она с сумкой, в верхней одежде. Кости точно переломаны, из носа сильное кровотечение было. Сказали, что ей было 43 года.

По данным источника, женщине действительно было 43 года. Она приехала в гости к родителям то ли из Москвы, то ли из Московской области. Из окна их квартиры она и выпала, упав на козырек подъезда.

-Пострадавшую нашел отец, - рассказал источник. – По словам родителей, у женщины были проблемы с бесплодием, из-за чего она даже принимала антидепрессанты.

Однако точная причина смерти пока не установлена. Ведется следствие.