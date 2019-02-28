2019-02-28T12:55:35+03:00
Общество

ЛУКОЙЛ поддержал социальный проект про безопасность детей

Серия плакатов под общим названием «Безопасность детей на улице и дома» издана в Нижегородской области
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
ЛУКОЙЛ поддержал социальный проект про безопасность детейЛУКОЙЛ поддержал социальный проект про безопасность детей
Изменить размер текста:

Компания «ЛУКОЙЛ» поддержала проект Автономной некоммерческой организации «Центр социальных инициатив «Евразия XXI век». Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Серия плакатов под общим названием «Безопасность детей на улице и дома» издана и опубликована с социальных сетях, на тематических форумах, представлена на конференциях педагогов, а также бесплатно размещена в образовательных учреждениях Нижнего Новгорода и области.

Цель проекта – снижение детского травматизма и риска гибели детей, в том числе оставшихся без попечения родителей. Для этого их необходимо проинформировать о потенциально опасных ситуациях, в которых может оказаться ребенок в современной городской среде и пригородной зоне. В максимально информативной форме представлены правила поведения дома, на улице, на дороге, в лесу, на воде, при возникновении пожара и звуках пожарной тревоги. Все разработанные плакаты получили высокую оценку экспертов.

- Мы искренне надеемся продолжить работу над проектом в будущем, увеличив как охват тем наших плакатов, так и их тираж. Большое количество заявок от детских учреждений с просьбами предоставить им плакаты стало лучшим подтверждением важности и качества проделанной нами работы, - отметил руководитель проекта, директор некоммерческой организации Олег Должонков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Проверять будут и роль правоохранителей в ритуальном бизнесе»: Александр Хинштейн – о гробе у правительства Самарской области
В эфире радио «КП»-Самара» депутат Госдумы рассказал, как на самом деле развивались события, когда к зданию белого дома привезли гроб с покойником.
Новости 24
Глава региона Глеб Никитин поздравил Заксобрание с 25-летием
«Довыборы в гордуму в сентябре могут стать хорошей площадкой для молодежи и общественников», - Андрей Вовк
«Чтобы депутаты не бежали из думы, как сейчас, на выборах нужно голосовать за конкретных людей», - Александр Демин
«”Депутатопад” продолжится, но по капле, в час по чайной ложке», - Роман Амбарцумян
Областная стоматологическая поликлиника записывает на прием через call-центр
Беременная женщина и 6-летняя девочка пострадали в ДТП в Дзержинске
Ирина Гончарова принесла присягу депутата нижегородского Заксобрания
Нижегородцы предложили более 350 идей будущему министру соцполитики
В Нижегородской области увеличилась господдержка животноводства
Персональная выставка Васи Ложкина откроется в Нижнем Новгороде
Пожарные нашли тела двух мужчин в сгоревшем доме в Нижегородской области
Администрация Нижнего Новгорода обзавелась новым официальным сайтом
Новый дом культуры появится в Ковернинском районе
«Идет процесс ухода криминала и бизнеса из депутатского корпуса», - Артем Фоменков
«Когда я стал депутатом в декабре прошлого года, атмосфера в гордуме была напряженной», - Артем Савин
«”Депутатопад” случился из-за смены исполнительной власти и ужесточения законодательства», - Александр Златов
В Нижнем Новгороде возобновили работу частных эвакуаторов
Подрядчик начал строительство новой переправы через Узолу
Яндекс.Еда начала принимать заказы на напитки из «Макдоналдса»
Станочник получил тяжелую травму живота в Шахунье
Глава сельсовета в Нижегородской области признан виновным в незаконной рубке деревьев
Иномарка сбила двоих маленьких детей на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде