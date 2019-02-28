ЛУКОЙЛ поддержал социальный проект про безопасность детей

Компания «ЛУКОЙЛ» поддержала проект Автономной некоммерческой организации «Центр социальных инициатив «Евразия XXI век». Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Серия плакатов под общим названием «Безопасность детей на улице и дома» издана и опубликована с социальных сетях, на тематических форумах, представлена на конференциях педагогов, а также бесплатно размещена в образовательных учреждениях Нижнего Новгорода и области.

Цель проекта – снижение детского травматизма и риска гибели детей, в том числе оставшихся без попечения родителей. Для этого их необходимо проинформировать о потенциально опасных ситуациях, в которых может оказаться ребенок в современной городской среде и пригородной зоне. В максимально информативной форме представлены правила поведения дома, на улице, на дороге, в лесу, на воде, при возникновении пожара и звуках пожарной тревоги. Все разработанные плакаты получили высокую оценку экспертов.

- Мы искренне надеемся продолжить работу над проектом в будущем, увеличив как охват тем наших плакатов, так и их тираж. Большое количество заявок от детских учреждений с просьбами предоставить им плакаты стало лучшим подтверждением важности и качества проделанной нами работы, - отметил руководитель проекта, директор некоммерческой организации Олег Должонков.