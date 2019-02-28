2019-02-28T12:18:05+03:00
Общество

Внимание, розыск: в Нижегородской области разыскивают педофила

На Бору мужчина выследил ребенка и начал приставать к нему
Юлия ДАНЧЕНКО
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Внимание, розыск: в Нижегородской области разыскивают педофила. Фото: фоторобот ПСО "Волонтер"Внимание, розыск: в Нижегородской области разыскивают педофила. Фото: фоторобот ПСО "Волонтер"
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ПСО «Волонтер» объявил поиск педофила, который попытался оказать противоправные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Информация об этом появилась на сайте волонтеров.

Инцидент произошел на Бору 25 февраля.

- Мужчина на фото сел в автобус №245 (зеленого цвета) на остановке «Школьная» около 13.10 и вышел вслед за ребенком на старой конечной остановке (Бор, второй микрорайон) примерно в 13.30, - написали волонтеры на сайте. - Убедительная просьба сохранить данные видеорегистраторов и передать их в полицию.

Внимание, розыск: в Нижегородской области разыскивают педофила. Фото: ПСО "Волонтер"

Внимание, розыск: в Нижегородской области разыскивают педофила. Фото: ПСО "Волонтер"

Подозреваемый был одет в темно-зеленые штаны, темно-зеленую рубашка, черную куртку, черную вязанную шапка с красной полоской и белой надписью, а также в черные ботинки. Через плечо у него была перекинута сумка.

Разыскиваемый мужчина невысокого роста 155 – 165 сантиметров, худощавый с гнилыми зубами, особенно нижний ряд.

Если у вас какая-то информация о подозреваемом, сообщите ее сотруднику полиции по номеру 8-908-155-74-91 или же «горячую» линию ПСО «Волонтер» 291-51-51.

Автомобили, которые стояли на пути следования подозреваемого. Фото: ПСО "Волонтер"

Автомобили, которые стояли на пути следования подозреваемого. Фото: ПСО "Волонтер"

Также полезна будет информация с видеорегистраторов, поэтому если вы на автомобиле проезжали возле остановки «Школьная» или были во втором микрорайоне в районе 13.00 – 14.00, обязательно просмотрите записи или отдайте их полиции или волонтерам.

Кроме фотографии подозреваемого, волонтеры выложили фотографии автомобилей, которые были припаркованы на пути педофила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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