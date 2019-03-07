В Нижегородской области дан старт голосования за лучших медработников

В четверг, 7 марта 2019 года, замминистра здравоохранения Нижегородской области Лариса Санинская дала старт голосованию в рамках проекта «Первая народная медицинская премия». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Церемония запуска прошла в поликлинике №4, которая находится в Канавинском районе. Именно там сегодня появилась первая стойка для голосования. Тематика 2019 года - «Время быть здоровым!», важность роли пациента в системе здравоохранения и его ответственного отношения к собственному здоровью.

- Согласно заключению экспертов ВОЗ, состояние здоровья человека всего лишь на 10% зависит от деятельности системы здравоохранения, а на 50% - от самого человека, от того образа жизни, который он ведет и насколько бережет свой организм, слушает его. Я приветствую такие инициативы, как «Первая народная медицинская премия», - заявил министр здравоохранения Нижегородской области Антон Шаклунов.

По его словам, этот проект ратует за повышение престижа профессии врача, улучшение результата оказания медицинской помощи, а также пропагандирует здоровый образ жизни и важность профилактики.

Проект реализуется при поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, а также регионального министерства здравоохранения. Партнером Премии традиционно выступает АО «Нижфарм» (входит в группу STADA).

Напомним, оставить свой отзыв можно тремя способами: заполнить бюллетень и бросить его в урну стойки для голосования в медицинских организациях; написать письмо и отправить его по адресу: 603122, Нижний Новгород, ул. Козицкого, 8, а/я 38 или оставить свой голос на официальном сайте проекта www.1nmp.ru.