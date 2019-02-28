2019-02-28T13:37:40+03:00
Общество

Обвинение запросило 12 лет тюрьмы и 460 миллионов штрафа для экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина

В Нижегородском районном суде продолжается рассмотрение громкого уголовного дела
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Обвинение запросило 12 лет тюрьмы и 460 миллионов штрафа для экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина.Обвинение запросило 12 лет тюрьмы и 460 миллионов штрафа для экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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На очередном заседании по делу экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина обвинение огласило свои требования – представители прокуратуры просят осудить бывшего градоначальника на 12 лет колонии строгого режима и выплате штрафа в 15-кратном размере суммы взятки – 460,8 миллионов рублей.

- При этом для Евгения Воронина следствие запросило восемь лет строгого режима с лишением звания полковника МВД, для Романа Маркеева – семь лет строгого режима с лишением звания подполковника, - сообщает газета «Коммерсант».

Напомним, экс-мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, а также соучастии в похищении человека. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались бывший начальник отдела криминальной разведки ГУ МВД по Нижегородской области Евгений Воронин и бывший оперуполномоченный Роман Маркеев.

- По версии следствия, в 2004 году, будучи начальником отдела в ГУ МВД по Нижегородской области, Евгений Воронин захотел получить сведения о лицах, причастных к совершенному в 2003 году покушению на убийство Олега Сорокина. Для этого он разработал план психологического воздействия на человека, который мог обладать такой информацией, - ранее сообщали в Следственном комитете России. – Реализуя этот план, сотрудники полиции, среди которых был и Роман Маркеев, выследили потерпевшего и вывели в лес. Там сам Олег Сорокин начал угрожать ему насилием и даже применил к нему насилие. Получив необходимую информацию, похищенного отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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