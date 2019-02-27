2019-02-27T14:22:05+03:00
Дом. Семья

«Птичий Айболит» приехал в Нижний Новгород, чтобы спасти беркута

Москвич рассказал, что местные специалисты не смогут вылечить пернатого [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Беркут попал лапой в капкан. Фото: https://www.instagram.com/my_special_birds/Беркут попал лапой в капкан. Фото: https://www.instagram.com/my_special_birds/Фото: СОЦСЕТИ
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Орнитолог Иван Краснов, которого в соцсетях прозвали «птичьим Айболитом», приехал из Москвы в Нижний Новгород, чтобы спасти раненого беркута 27 февраля. Об этом молодой человек сообщил в своем Инстаграме.

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Я готов вложить силы, время и средства в спасение этой птицы.
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Краснокнижная птица угодила лапой в капкан, установленный охотником. Однако к ранению добавилось и обморожение.

- Когда беркута вытащили из капкана, он не смог взлететь, и его передали на лечение местным ветврачам из Нижнего Новгорода, - рассказал Иван.

Фото: https://vk.com/typical_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

Но, как выяснилось, несчастной птице нижегородские специалисты помочь не могут. А такой крупный и сильный орел (вес его порой достигает 7 кг), требует немедленной медицинской помощи.

- Я готов вложить силы, время и средства в спасение этой птицы, - заверил орнитолог.

Специалист настроен решительно и даже отменил все ближайшие консультации и мероприятия со своим участием.

- Ребят, хочу обратиться к тем, кто оплачивал консультацию и ждет мероприятия. Мне придется все отменить, так как я буду заниматься беркутом в ближайшее время, - заявил Иван.

ИСТОЧНИК KP.RU

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