«Птичий Айболит» приехал в Нижний Новгород, чтобы спасти беркута

Орнитолог Иван Краснов, которого в соцсетях прозвали «птичьим Айболитом», приехал из Москвы в Нижний Новгород, чтобы спасти раненого беркута 27 февраля. Об этом молодой человек сообщил в своем Инстаграме.

my_special_birds Я готов вложить силы, время и средства в спасение этой птицы.

Краснокнижная птица угодила лапой в капкан, установленный охотником. Однако к ранению добавилось и обморожение.

- Когда беркута вытащили из капкана, он не смог взлететь, и его передали на лечение местным ветврачам из Нижнего Новгорода, - рассказал Иван.

Но, как выяснилось, несчастной птице нижегородские специалисты помочь не могут. А такой крупный и сильный орел (вес его порой достигает 7 кг), требует немедленной медицинской помощи.

- Я готов вложить силы, время и средства в спасение этой птицы, - заверил орнитолог.

Специалист настроен решительно и даже отменил все ближайшие консультации и мероприятия со своим участием.

- Ребят, хочу обратиться к тем, кто оплачивал консультацию и ждет мероприятия. Мне придется все отменить, так как я буду заниматься беркутом в ближайшее время, - заявил Иван.