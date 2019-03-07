2019-03-07T11:59:30+03:00
Общество

Улицу Черниговскую в Нижнем Новгороде отремонтируют

Преобразится и мукомольный завод
Юлия ДАНЧЕНКО
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Улицу Черниговскую и мукомольный завод отремонтируютУлицу Черниговскую и мукомольный завод отремонтируютФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Совет по земельным отношениям одобрил заявку ОАО «НКХП-Девелопмент» на развитие улицы Черниговской от Канавинского моста до метромоста, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно проекту, ремонтироваться будут жилые дома, гостиницы, деловые центры, а также мукомольный завод.

- Областное правительство обязательно будет оказывать содействие в реализации данного проекта, - отметил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Весь проект рассчитан пять лет. За это время компания планирует потратить девять миллиардов рублей. Кроме того, во время реализации будет создано порядка 250 рабочих мест, при непосредственном функционировании территории – около 1,5 тысяч.

Ранее совет одобрил заявку на развитие улицы Черниговской от метромоста до Молитовского моста. Инвестор АО «НОВАКАРД» планирует построить новые и отреставрировать на этой территории жилые дома. Также в рамках проекта планируется благоустроить набережную Оки, создать многофункциональный центр и дать «вторую жизнь» Куйбышевской водонапорной станции.

Также Совет по земельным и имущественным отношениям одобрел заявки ГКУ Нижегородской области «ГУАД» на участки под строительство подъездных дорог в Сосновском районе в Спасском районе и в городском округе Чкаловск. Через год дожжен появиться и «газопровод-отвод и ГРС Горбатовка» в Дзержинске. Этот проект также был одобрен Советом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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