Детская площадка-корабль, бассейны и шаттлы: Нижегородцам представили концепцию благоустройства Печерских песков

Уже в июле жители получат новую благоустроенную территорию в центральной части Нижнего Новгорода: городские власти решили взяться за Печерские пески на Гребном канале. На первом этапе предстоит оборудовать детскую площадку, зону для мастер-классов и комфортную пляжную зону с душами, зонтами и шезлонгами. В среду, 27 февраля, горожане поучаствовали в общественных обсуждениях, на которых не только познакомились с концепцией благоустройства этой территории, но и рассказали, чего бы им хотелось видеть на Печерских песках.

От плавучих домов до гольф-клуба

По словам директора Института городской среды Нижнего Новгорода Зои Рюриковой, концепция развития территории площадью четыре гектара была создана на основе данных, полученных на двух проектных семинарах с участием экспертов, спортсменов, бизнесменов и тех, кто пользуется этим участком Гребного канала.

Концепцию разработали специалисты Института городской среды Нижнего Новгорода.

На первой встрече собравшиеся набросали множество идей: гольф-клуб, школа экологов, плавучие дома, парк аттракционов, пляж с чистой водой, конноспортивный комплекс - и это лишь малая часть того, что нижегородцы видят на Печерских песках в будущем. На втором семинаре прозвучали пожелания внедрить там элементы умного города, продумать проезд - пускать на территорию частный транспорт или нет, учесть возможность проведения шумных мероприятий, установить палатки с мороженым и решить: будет вход платным или туда смогут попадать все желающие. Плоды мозгового штурма позволили набросать концепцию развития зоны отдыха.

- Мы рассматриваем эту территорию как парк, поэтому въехать на нее смогут только обслуживающие автомобили. Однако на всякий случай предусмотрели автостоянку для маломобильных групп населения, - рассказала Зоя Рюрикова.

Архитектор уточнила, что вход на Печерские пески будет свободным для всех - это принципиальная позиция городских властей.

Концепцию разработали специалисты Института городской среды Нижнего Новгорода.

Согласно концепции, на полуострове появится навес, под которым будут находиться туалеты, раздевалки, пункты проката, а также складские помещения для хранения шезлонгов и зонтов. Кстати, прокатные услуги будут платными, осталось лишь найти инвесторов, которые этим займутся. А еще на пляже планируется оборудовать спортивную площадку с волейбольной сеткой, детскую площадку в виде корабля и зону для проведения шумных мероприятий (фестивалей, дискотек и так далее). Проектом предусмотрены бассейны с пресной водой, но они не вошли в первую очередь реализации проекта.

Архитектор Зоя Рюрикова рассказала, что планируется сделать на Печерских песках в обозримом будущем.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Эскалатор или канатный мостик?

Выслушав концепцию, жители принялись задавать вопросы. И первое, о чем собравшиеся спросили архитектора, - будет ли предусмотрена проектом спасательная станция. Ведь Печерские пески пользуются популярностью у любителей поплавать. Зоя Рюрикова пояснила, что акватория Гребного канала не предусмотрена для плавания, поэтому разработчики концепции рассматривают эту территорию исключительно как зону отдыха.

Концепцию разработали специалисты Института городской среды Нижнего Новгорода.

Слово взяли и представители Нижегородской епархии, которых интересует насколько шумным будет полуостров после благоустройства. Эксперт Центра прикладной урбанистики Вера Просвирнина ответила, что на полуострове планируются спортивные и развлекательные мероприятия, а, значит, без громких звуков не обойдется, однако частота их проведения пока неизвестна.

Пенсионерка Людмила Шаршукова затронула транспортный вопрос: как отдыхающие будут добираться до Печерских песков? Архитектор Зоя Рюрикова заявила, что в настоящее время этот момент прорабатывается. В частности, были мысли пустить туда общественные шаттлы или сделать велодорожки, чтобы избежать большого скопления машин. Вместе с тем нижегородцы предложили сделать эскалатор, который связал бы будущую станцию метро "Сенная" и Печерские пески.

- Я полностью поддерживаю вашу идею, - вдохновилась директор Института городской среды Нижнего Новгорода. - Однако в первом этапе реализации проекта это не предусмотрено.

Архитектор Зоя Рюрикова рассказала, что планируется сделать на Печерских песках в обозримом будущем.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Также участники общественных обсуждений выразили пожелание построить канатный мостик, по которому горожане смогли бы переходить Гребной канал. А директор яхт-клуба "Лето" Андрей Сподаренко вовсе заявил, что неплохо бы организовать подвоз отдыхающих на электрокарах за символические двадцать рублей.

Не замахнуться ли на "Ривьеру"

Кстати, потенциальных инвесторов на минувшей встрече оказалось всего два. Один из них - Андрей Спондаренко - предположил, что проект развития будущей зоны отдыха может быть похож на казанскую "Ривьеру".

Концепцию разработали специалисты Института городской среды Нижнего Новгорода.

- Если пойти по такому пути, то надо организовывать большую площадку с бассейнами. Остальная же территория должна стать прогулочной зоной отдыха, - считает бизнесмен. - Но если туда пустить машины, летом нас всех ждет коллапс. Мне кажется, стоит организовать парковку напротив судейской вышки на Гребном канале. Оттуда отдыхающие будут добираться на электрокарах.

Вместе с тем индивидуальный предприниматель Антон Убин сказал, что стоит рассмотреть возможность участия бизнеса в развитии этой территории.

- Мне кажется, не стоит тратить бюджетные деньги на зонтики, шезлонги и прочее, - считает молодой человек. - Этим вполне могут заниматься инвесторы. Площадка довольно интересная, и у меня есть возможность привлечь инвестиции под этот проект. Например, можем организовать там работу площадок для проведения мастер-классов, занятий танцами и йогой.

Концепцию разработали специалисты Института городской среды Нижнего Новгорода.

В завершение Зоя Рюрикова пообещала, что разработчики концепции постараются учесть озвученные на встрече предложения.