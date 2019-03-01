Глеб Никитин обсудил с дольщиками вопросы достройки четырех проблемных объектов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание межведомственной комиссии по защите прав участников долевого строительства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Долгострои – это колоссальная проблема. Мы выделяем финансирование, обеспечиваем подбор инвесторов для достройки проблемных домов и предоставляем участки на льготных условиях в качестве компенсации инвесторам затрат на достройку, - рассказал Глеб Никитин.

Участники межведомственной комиссии рассказали главе региона о мероприятиях, которые предпринимаются для завершения строительства четырех долгостроев: ЖК «Новинки Smart Сity», ЖК «На Гончарова», жилой дом на пересечении улиц Родионова-Деловая и два проблемных дома ООО «Волго-Вятская строительная компания».

В ЖК «Новинки Smart Сity» сейчас решаются проблемы, касающиеся подведения коммуникаций. 19 февраля Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил заявление регоператора о намерении приобрести права аренды на земельные участки и объекты незавершенного строительства. Судебное заседание по вопросу о передаче прав назначено на 18 марта и в случае положительного решения «Дирекция по строительству» сможет начать работы на строительной площадке уже в апреле.

В ЖК «На Гончарова» планировалось строительство пяти многоквартирных домов, из которых фактически начато только два. 52 дольщика ЖК «На Гончарова», которые из-за недобросовестного застройщика оказались в наиболее сложном положении, уже получили из регионального бюджета материальную помощь в размере 50 тысяч рублей на семью. Кроме того, среди социально-незащищенных и особо нуждающихся в жилье дольщиков ЖК были отобраны две дольщицы – одинокие матери с ипотекой, которым в первоочередном порядке будут предложены квартиры в уже достроенных домах в других жилых комплексах.

- Есть вероятность, что относительно ЖК «На Гончарова» будет принято решение, что целесообразнее не достраивать имеющиеся конструкции, а демонтировать их и строить новые дома. Но в любом случае права дольщиков там будут удовлетворены, - подчеркнул Глеб Никитин.

По еще двум проблемным объектам – дома по улицам Родионова-Деловая и домам ООО «ВВСК» - также найдены инвесторы.