2019-03-01T16:36:41+03:00
Общество

Кровля частично обрушилась в школе Гагинского района

Ситуацию прокомментировал министр образования Нижегородской области Сергей Злобин [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Частичное обрушение кровли гагинской средней школы произошло в ночь на 1 марта. Фото: ТК "Волга"Частичное обрушение кровли гагинской средней школы произошло в ночь на 1 марта. Фото: ТК "Волга"
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Частичное обрушение кровли гагинской средней школы произошло в ночь на 1 марта. При этом само здание школы не пострадало, сообщил министр образования Нижегородской области Сергей Злобин.

Частичное обрушение кровли гагинской средней школы произошло в ночь на 1 марта. Фото: ТК "Волга"

Частичное обрушение кровли гагинской средней школы произошло в ночь на 1 марта. Фото: ТК "Волга"

По словам чиновника, занятия в школе, где занимаются 400 детей, приостановлены. Создана комиссия по чрезвычайной ситуации под руководством главы Гагинского района. Туда направлены специалисты, которые проведут диагностику и примут решение о восстановлении кровельного полотна (около 50 квадратных метров).

- Что нас больше всего напрягает в этом отношении - это новая школа. Она введена в эксплуатацию в 2014 году, и пока одной из возможных причин являются некачественные работы или несоблюдение проектных решений в части укрепления кровли и крыши, - заявил Сергей Злобин.

Частичное обрушение кровли гагинской средней школы произошло в ночь на 1 марта. Фото: ТК "Волга"

Частичное обрушение кровли гагинской средней школы произошло в ночь на 1 марта. Фото: ТК "Волга"

Вместе с тем, по словам чиновника, уже запланирована замена двух балок и восстановление кровельного полотна. Ориентировочно на это уйдет до четырех дней, максимум неделя. А пока школьники будут проходить обучение дистанционно.Впоследствии с этим будут разбираться специалисты, а министерство в свою очередь обратится в прокуратуру, чтобы та организовала проверку в отношении приемки и качества выполненных прежде работ.

- По распоряжению губернатора при необходимости муниципалитету будет оказана помощь из резервного фонда, - заключил глава министерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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