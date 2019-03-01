Игорь Тюрин: «Ситуация в АПК Нижегородской области принципиально улучшилась»

- Мы с вами встречались несколько лет назад. Эфир тогда получился грустным. Тогда много говорили о проблемах, которые есть в АПК Нижегородской области. Положение на сегодняшний день в сельском хозяйстве региона изменилось по сравнению с прошлым голом?

- Мне приятно сказать, что ситуация в АПК Нижегородской области принципиально улучшилась. У нас рост производства по всем направления, прекратился отток сельского населения. Произошло это прежде всего в силу того, что аграрный комитет Законодательного собрания поменял систему своей работы. И мы как депутаты заново в новом формате выстроили взаимоотношения с министерством сельского хозяйства области. У нас не контрольные функции, как у представительного органа власти. Мы вместе советуемся, размышляем и проводим мозговые штурмы, что нужно сделать совместно, чтобы ситуация в АПК региона изменить.

Благодаря этому изменился и формат проведения заседаний. Впервые, посоветовавшись с членами комитета по АПК, я стал приглашать на заседания представителей сельхозтоваропроизводителей со всего региона, чтобы они стали участниками решений.

В предыдущем составе нижегородского парламента такого формата не существовало. И совместные заседания и обсуждение всех злободневных тем, привели к тому, что изменилась ситуация по поддержке АПК. В бюджете 2019 года на 620 миллионов рублей увеличена поддержка агропромышленного комплекса в целом. За это я благодарен главе региона Глебу Никитину, потому что он принимал окончательное решение. До этого просил аргументацию, что даст каждый вложенный рубль в долгосрочной или краткосрочной перспективе. Мы его смогли убедить.

Кроме того, в Заксобрании сформировалось серьезное лобби, чего раньше тоже не было. И, на мой взгляд, вопросы АПК, наверное, единственные, которые волнуют всех, более того, все фракции голосуют консолидировано. Все за поддержку сельского хозяйства, наших колхозников, наших деревень. Это приводит к тому, что, мы начинаем менять отношение к нашим труженикам села.

- Вы сказали важную вещь, что стали приглашать на заседания комитета представителей сельхозпроизводителей. Наконец-то депутаты стали ближе к народу! Нижегородская область, как известно, зона неустойчивого земледелия, у нас не самая аграрная область на территории России. В целом у нас с этим сложности. Но, тем не менее, смотря на официальные данные, мы занимаем 4 место в ПФО по экспорту продукции АПК. Почему так? Не было раньше и вдруг последние 1,5 года завертелось? Бизнес начал верить в сельское хозяйство?

- Да, реальный сектор товаропроизводителей начал верить в сельское хозяйство. Это аргументируется несколькими вещами. Во-первых, поддержка государства. Не только в этом суть. Есть замечательная поговорка старого народа: "Все жалуются на нехватку денег, но никто на нехватку ума". Благодаря консолидации наших усилий, мы стараемся сделать так, чтобы выросла рентабельность сельскохозяйственного производства. Она по итогам 2018 года составила 3,2%.

Кроме того, привели сюда Росагролизинг. Это совместная работа министерства АПК, депутатов Заксобрания. Это очень важная тема. В 2017 году не было потрачено ни копейки на новую технику, а в 2018 году это уже 1 миллиард 600 миллионов рублей. Также изменилась система поддержки кредитования АПК. В данный момент у нас задействовано порядка 25 миллиардов рублей в виде кредитных ресурсов: из них 10 миллиардов на операционную деятельность, а 15 – длинные инвестиционные кредиты. Мы постарались изменить отношение правительства к инвестированию в АПК. Видно, что за последние 2-3 года ситуация изменилась принципиальным образом.

У нас будет 4 новых свинокомплекса, один из них уже работает на Ваду, второй достраивается и два в проекте. Мы занимаемся поддержкой выращивания овощей закрытого грунта. Сейчас уже выделен первый транш. В районе г.о. Бор уже начато строительство теплиц 15 га. Будет выращиваться огурцы, баклажаны, помидоры. То, чего в регионе не хватает. У нас есть пример работы агрокомбината "Горьковский", который успешно работает, замечательно себя чувствует и продолжает развиваться. В Лыскове реконструирована ферма, где впервые в области будет подниматься козье и овечье стадо, будет производство молока, сыры.

Кроме того, я не могу не сказать об огромном вкладе в развитие АПК региона компании "АФГ-Националь". Они по планам до 2013 года инвестируют более 30 млрд рублей в сельское хозяйство нашего региона. Это 10 млрд на Сергачский сахарный завод, который нельзя рассматривать как маленький завод. Это порядка 8 районов вокруг Сергача, которые начали жить по другому. Я имею ввиду предприятия АПК, которые производят сахарную свеклу. У них появился стабильный покупатель. Несколько районов вздохнули. Кроме этого, 3 млрд рублей инвестировано в ягодный кластер, 4 млрд – в выращивание картофеля. Один из серьезных проектов – производство технической конопли. И проект производство по изготовлению сухих кормов в виде разных добавок.

Важно и следующее, что в данный момент депутаты поручили минсельхозу при поддержке губернатора и вице-губернатора Нижегородской области разработать проект оказаний помощи таким инвесторам в виде компенсации затрат за подключение электроэнергии, дородное строительство, водоподведение и отведение. Проект такой готовится.

- Давно я вас не видел таким оптимистичным. Хочу спросить у нас про кадры. Есть профильный ВУ. Когда я там заканчивал обучение, а это начало 1990-х годов - в профессию ушли работать лишь 10%. Сейчас, общаясь со своими сокурсниками, выясняется, что никто не занимается сельским хозяйством, включая и меня. Как сейчас обстоят дела?

- Сейчас по-другому. У нас ежегодно из Сельхозакадемии выпускается порядка 600 человек. В прошлом году около 80 ушли в реальный сектор производства. Это мало, грустно. Поэтому депутатами и министерством АПК инициировано целый комплекс мер поддержки АПК для улучшения кадрового потенциала.

Сейчас, к примеру, не хватает около 600 специалистов в АПК региона.

В январе 2019 года Законодательное собрание Нижегородской области приняло закон о поддержки АПК в виде субсидирования деньгами молодых специалистов. Любой специалист после завершения обучения в ВУЗе может получить 300 тысяч рублей при устройстве на предприятие АПК единовременно или же по 100 тысяч рублей в течение трех лет. Серьезные подъемные деньги. Кроме тог, у нас существует автоматическая доплата молодым специалистам, с высшим образованием – 8 тысяч рублей, со средним – 6 тысяч.

Мы провели исследование, что является основополагающим фактором для возвращения студента в село. Жилье, социальное обслуживание, удаленность не более 15 км от районного центра и зарплата минимум 25 тысяч рублей для села.

Я вышел с инициативой и коллеги-депутаты ее поддержали о том, чтобы молодым семья предоставлять бесплатно земельные участки под строительство жилья. Сейчас уже сделаны запросы в районные администрации, кто может предоставить такие участки. Кроме этого, есть важные вещи, которые меняют инфраструктуру и подход к сельским территориям. В 2019 году выделяется порядка 200 млн рублей по линии минсельхоза на дорожное строительство, газификацию, где есть производства. Но это не все деньги. В области на 2 млрд рублей будет построено в этом году газовых сетей и подводов.

Очень хочу, чтобы люди возвращались в село, специалистов не хватает, идет максимальная автоматизация производства, обновление техники. Можно сказать, что в село возвращается жизнь. Сельское хозяйство – это не площадка для зарабатывания денег. Это поддержка людей, которые там живут, это развитие России, любовь к земле и гордость за страну.

- Кормить людей – это миссия…. Все, что вы рассказываете – красиво. Жаль, что этого не было 30 лет назад. Скоро начинается посевная. По отчетам минсельхоза все готово: удобрения, техника, ГСМ, семена. Это так?

- Это так. Причем процесс намного же глубже. Если раньше у нас вносилось порядка 20 кг удобрений на га, сейчас уже почти 100. Топливом все хозяйства будут обеспечены, со специалистами также, пусть их не хватает, но критической ситуации нет.

Есть еще новые вещи. В этом году у нас первый раз была реализована программа "Развития аквакультуры". Начали субсидировать производство рыбы на территории Нижегородской области. В 2018 году было выделено 16,5 млн рублей, в 2019 году – уже более 20 млн рублей. Программа прописана дальше. Такие вещи помогают в целом развиваться сельским территориям.

Есть еще один важный момент – поддержка жилищного строительства. Сейчас разрабатывается программа по моей инициативе, она будет воплощаться в жизнь. Когда предприятие для своих специалистов за свой счет, потом государство после ввода жилья и выделение квартир специалистам, будет компенсировать порядка 50% этому предприятию затрат на строительство. Такие проекты есть.

По большому счету Нижегородская область обеспечила себя полностью мясом кур, яйцами, картофелем, овощами открытого грунта. Будем жить сыто!