11 кандидатов претендуют на пост министра социальной политики Нижегородской области

11 человек допущены к очному этапу отбора на пост министра социальной политики Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Итоги заочного этапа экспертная комиссия подвела 28 февраля 2019 года. К дальнейшему участию в конкурсе допущены:

- руководитель кадровой политики АО «Нижегородский завод 70-летия Победы Юлия Видманова;

- гендиректор ООО «Технологии производственной безопасности» Антон Елизаров;

- замминистра соцполитики Нижегородской области Алексей Исаев;

- глава МСУ Краснобаковского района Александр Кислицын;

- исполнительный продюсер ГТРК «Нижний Новгород» Андрей Колганов;

- замдиректора института экономики и предпринимательства ННГУ имени Лобачевского Сергей Кузнецов;

- заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Нижегородской области» Дина Полилова;

- директор ГКУ «Областной центр социально-трудовой реабилитации граждан» Алексей Попов;

- директор АНО «ЦИСС Нижегородской области» Игорь Седых;

- замдиректора ООО «Юридическое бюро «Правовая помощь» Дмитрий Стерхов;

- директор по развитию АНО «Национальный центр проблем инвалидности» Юрий Хабров.

- Среди кандидатов есть люди, которые работали в социальной сфере, представители социальных учреждений. Есть и те, кто, на первый взгляд, далеки от этой сферы, но готовы развиваться. Посмотрим, как они себя проявят. До апреля мы планируем провести все этапы отбора и представить кандидатуры губернатору на утверждение, - отметила член экспертной комиссии, заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

Экспертная комиссия из социальных идей, размещенных гражданами на портале «Команда Правительства», включила около 20 в качестве заданий для кандидатов. Они должны будут предложить пути их воплощения в жизнь.

Заместитель губернатора Нижегородской области, председатель экспертной комиссии Андрей Бетин отметил, что теперь кандидатам предстоит пройти тестирование, работу с психологами и деловую игру.

Член экспертной комиссии, председатель нижегородской региональной общественной организации поддержки детей и молодежи «Верас» Людмила Веко отметила активность жителей региона, которые разместили на портале больше 350 социальных идей.

- Есть социальные идеи, которые можно решить на уровне поселка или своими силами, привлекая волонтеров. А есть глобальные вопросы, которые будут предложены кандидатам в ходе деловой игры и защиты проектов – например, вопрос паллиативной помощи. Это касается не только тех, кто в этой самой помощи нуждается, но и его семьи, ближайшего окружения. Мы также включили идею, связанную с активным долголетием – это волнует граждан, многие хотят как можно дольше оставаться активными и не нуждаться в посторонней помощи. Очень много было предложений по поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов и уже взрослых инвалидов, в том числе и в сельской местности – поднимался вопрос доступности и качества оказываемых им услуг, - рассказала Людмила Веко.