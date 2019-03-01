Иномарка протаранила рейсовый автобус под Балахной: шесть человек ранены

В Нижегородской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. На данный момент известно о шести пострадавших.

Как сообщает ГУ МВД по региону, авария случилась около восьми часов утра 1 марта 2019 года в Балахнинском районе. Водитель иномарки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и въехал в автобус. По словам очевидцев, в маршрутке №120 ехали 30 человек. Оба водителя ранены, также пострадали еще четыре пассажира автобуса.

На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что около 18:30 13 февраля на перекрестке рядом с ТЦ "Индиго" в Нижнем Новгороде произошло жуткое ДТП. Столкнулись сразу три иномарки и ГАЗель. Как сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, в аварию на Казанском шоссе попали «Сузуки», «Шевроле», «Ниссан» и автолайн. Водитель ГАЗели не выбрал безопасную дистанцию. Пострадали три человека.