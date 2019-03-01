«Без меня меня женили»: Нижегородка неожиданно для себя обзавелась сразу двумя мужьями

Пока многие девушки мечтают выйти замуж хотя бы один раз, 45-летняя нижегородка Людмила Самарова обзавелась сразу двумя мужьями. Вот только казнить и миловать в этом двухместном гареме ей не пришлось – вместо этого она сама ходит по судам.

Мужа «подарили» на День рождения

Эта запутанная история началась еще в середине 90-х. Будучи молоденькой 20-летней девушкой, Людмила работала продавцом в небольшом продуктовом магазине в Дзержинске и вовсю грезила о свадьбе – любимый как раз сделал ей предложение руки и сердца. В этот же магазинчик изредка заглядывал и местный паренек Олег, увивавшийся за ее сменщицей.

- Мы с ним были знакомы на уровне «привет – привет», - рассказывает Людмила. – Я даже не знала, какая у него фамилия. Да и некогда мне было о том думать – у самой свадьба была на носу. Я вся витала в облаках!

С тех пор прошло 23 года. За это время Людмила успела родить сына, развестись с первым мужем и снова выйти замуж - в общем, стандартный набор замужней россиянки. Как вдруг 18 ноября 2018 года, аккурат в ее День рождения, на пороге магазина, где она работала, снова появился Олег.

- Людмила, мне надо с вами поговорить, - начал он свою пространную речь. – Это очень важно. Нам нужно уладить один вопрос.

С трудом признав в постаревшем мужчине прежнего знакомого, Людмила растерялась.

- Некогда мне с вами разговаривать, - отрезала она. – Мне работать надо.

- Думаю, для меня вы найдете несколько минут, - уверенно заявил мужчина, доставая паспорт и разворачивая его на странице «Семейное положение». К собственному ужасу, женщина разглядела удивительную надпись «Зарегистрирован брак в 1995 году с Людмилой Титяниной в Гавриловской поселкой администрации». Ошибки быть не могло – Титянина была ее девичья фамилия. И, значит, женат этот странный Олег был именно на ней. Зарегистрирован брак был в крохотном поселке под Дзержинском.

- Честно говоря, в первую минуту у меня было ощущение какой-то нереальности происходящего, - признается Людмила. – Казалось, я просто схожу с ума – как я могла выйти замуж за неизвестного мне человека, напрочь забыть об этом и спустя полгода снова выйти замуж уже за своего первого мужа?!

Эту странную коллизию новоиспеченный муж никак не объяснял, только просил побыстрее развестись. Дескать, теперь на горизонте забрезжила настоящая любовь, к которой он готов лететь на крыльях Амура с чистой совестью и не менее чистым паспортом.

- Вам не надо никуда ходить, я сам все решу, - пытался успокоить он ее. – Когда придет повестка, вы даже в суд не ходите.

Настоящие браки оказались фиктивными

Однако пропустив собственную свадьбу, прогулять еще и развод Людмила была не намерена. Тем более что ей надо было во что бы то ни стало восстановить свое честное имя – хотя бы в глазах нынешнего супруга.

Нынешний супруг Людмилы даже не догадывался о том, что его жена уже замужем.Фото: СОЦСЕТИ

- Честно говоря, я отнесся к этой истории с юмором, - смеется муж Людмилы Сергей Самаров. – Видимо, что-то мужик намутил 20 лет назад, а теперь пытается как-то исправить ситуацию. Есть время разбрасывать камни, а есть время собирать. В суд я с Людмилой не хожу, разговаривать с самим Олегом не пытался – он же не мой муж!

А вот самой Людмиле отнюдь не до смеха – по закону оба ее настоящих брака являются фиктивными, 21-летний сын – незаконнорожденным, а сама она может запросто прослыть мошенницей. Все-таки, как ни крути, а иметь в нашей стране сразу двух супругов запрещено. Не радует женщину даже тот факт, что объявившийся муж оказался отнюдь не бедным человеком: в суд приезжает на автомобиле Hummer и числится владельцем сразу двух дзержинских компаний, специализирующихся на деревообработке.

- Я ничего комментировать не буду, - ответил Олег на звонок «Комсомолки». – Если она чего-то не помнит, это не мои проблемы.

Не спешат комментировать странную историю и в Управлении ЗАГС по Нижегородской области.

- Само управление было создано в 2005 году, - пояснили в ведомстве. – Юридически мы к регистрации этого брака не имеем отношения. Сейчас этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы.

В полиции тоже от сомнительной истории пока открещиваются – дескать, не наша епархия.

- Сейчас никакой проверки с нашей стороны не проводится, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – К нам никаких заявлений не поступало. К тому же это дело касается гражданско-правовых отношений, а не уголовных.

Ну, а сама Людмила тем временем подала собственный иск – уже к Гавриловской поселковой администрации, которая зарегистрировала брак без ее ведома.

- Самое интересное, что в архиве администрации даже сохранились сведения о регистрации этого брака, - удивляется Людмила. – Правда, само свидетельство о браке этот Олег так и не предоставил. Что это за афера и зачем ему понадобился фиктивный брак со мной, я понятия не имею. Просто боюсь, что сейчас развод состоится, а мне потом придут какие-нибудь многомиллионные долги моего «бывшего».

КОМПЕТЕНТНО

Александр Дейч, независимый правозащитник:

- Я бы советовал этой женщине нанять адвоката и обратиться в правоохранительные органы, описав всю ситуацию. Можно написать заявление в прокуратуру, а оттуда оно уже будет передано в полицию – это ускорит процесс. Обращаться с этим вопросом в суд, на мой взгляд, бессмысленно, так как там решаются вопросы гражданского характера, тут же по всей вероятности речь идет о криминальной составляющей. Главное, чтобы расследование дела проводилось не поверхностно, а детально. Для этого и нужен адвокат – только он сможет участвовать в процессуальных действиях в рамках уголовного дела.

А как у них?

Многомужество или, говоря научным языком, полиандрия было традиционным явлением для тибетцев в Непале, Китае и Северной Индии. Это явление было связано с представлением о «множественном отцовстве», при котором у ребенка могло быть сразу несколько отцов.