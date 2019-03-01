Убийцу 22-летней Оксаны Кибардиной осудят в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде перед судом предстанет мужчина, зверски убивший и изнасиловавший 22-летнюю учительницу Оксану Кибардину, тело которой было найдено на Южном шоссе 15 марта 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

История с расправой над девушкой тогда шокировала общественность. Оксана Кибардина переехала в Нижний Новгород из поселка Северный Варнавинского района за шесть лет до трагедии. Девушка училась в педагогическом университете и преподавала русский язык и литературу в одном из городских техникумов.

В тот роковой вечер Оксана отправилась на Автозавод к своему молодому человеку.

- Сначала она никуда не собиралась, планировала провести вечер в общежитии, но потом решила поехать к своему парню. Вызвала такси и попросила ее встретить. А утром ее нашли мертвой и без одежды, - рассказывала «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» подруга Оксаны.

Убийцу искали более трех лет – лишь 6 июля 2018 года его удалось задержать. Злоумышленник оказался 42-летним жителем Чувашской республики.

- Благодаря скрупулезной и целенаправленной работе нижегородских и чувашских следователей, направленной на сбор и анализ доказательств при расследовании преступлений прошлых лет, удалось выйти на лицо, подозреваемое в совершении этого преступления. Как выяснилось, в марте 2015 года мужчина приезжал в Нижний Новгород на заработки. Он обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью, а также в изнасиловании и насильственных действиях, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Вину в совершении инкриминируемых деяниях он признал частично. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, поначалу многие нижегородцы считали, что убийцей Оксаны Кибардиной может оказаться тот же человек, что в ноябре 2014 года убил студентку Марию Гликину. Но, увы, проверки и экспертизы показали, что виновники смертей этих двух девушек – разные люди, а значит, убийца Гликиной до сих пор на свободе.