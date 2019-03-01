Футбольный клуб «Нижний Новгород» сыграет с «Сочи» на домашнем поле 3 марта

В это воскресенье, 3 марта 2019 года, на стадионе «Нижний Новгород» состоится очередной матч Футбольной национальной лиги. Местный клуб примет на своем поле одного из фаворитов Олимп-Первенства - ФК «Сочи».

Игра начнется в 14:00.

Как сообщается на официальной странице ФК «НН» в социальных сетях, на территории арены, в районе 6 гейта, за час до начала встречи гостей будет ждать праздничная программа, подготовленная партнером Футбольной национальной лиги - БК «Олимп».

С 13:15 в ресторане на трибуне «А» пройдет автограф-сессия с участием полузащитника «Нижнего Новгорода» Александра Сапеты. Для болельщиков также выступит группа поддержки ФК «НН».

Также на стадионе будет проходить акция «Футбол для всех, доступ для всех!» с участием болельщиков с ограниченными возможностями здоровья. Символический удар по мячу, открывающий матч, нанесёт чемпион России, двукратный чемпион Европы, двукратный победитель Лиги Чемпионов, чемпион мира, заслуженный мастер спорта, вратарь команды ампутантов «Нижний Новгород» Егор Путикин.

Болельщики, обратите внимание! В связи с работой катка «Зимняя сказка» изменилась схема прохода на стадион.

Первый и третий гейты (входные группы) работать не будут! С 13:00 вход на стадион будет осуществляться через 4 гейт (со стороны собора Александра Невского) и через 6 гейт (со стороны торгового центра «Седьмое небо»). Через первый гейт будет организован доступ на стадион только для аккредитованных лиц.

Фото: ФК "НН"

Стоимость билетов на матч: от 250 до 450 рублей.