«Вели со счетом 4:0, а потом передали инициативу сопернику»: Нижегородское «Торпедо» проиграло «Барысу» в матче плей-офф

В четверг, 28 февраля 2019 года, нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» сразился с астанинским «Барысом» в рамках плей-офф Кубка Гагарина. Матч прошел в Казахстане и заставил болельщиков изрядно понервничать.

Нижегородцы с первых же секунд первого периода начали активную игру. Спустя полторы минуты в воротах «Барыса» уже оказалась первая шайба. Ближе к концу первой двадцатиминутки счет удвоился. На перерыв команды расходились, когда цифры на табло показывали 2:0.

Не прошло и минуты с начала второго периода, как автозаводцы забросили еще один гол. Через шесть минут счет уже стал 4:0! Болельщики «Торпедо» уже расслабились и были уверены, что команда победила. Однако то, что произошло дальше, всех поразило.

В течение второй двадцатиминутки «Барыс» успел два раза поразить ворота «Торпедо», а в третьем счет сравнялся. Игра перешла в овертайм, который не продлился и двух минут.

Матч завершился победой «Барыса». В следующий раз команды встретятся 2 марта в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде.

Как заявил после игры главный тренер нижегородского клуба Дэвид Немировски, спортсмены просто начали уходить от игрового задания.

- Попросил ребят играть по-другому, чуть быстрее принимать решения. Начали игру хорошо, двигались хорошо, вели в счете 3:0. Забили четвертый и сказали ребятам играть по системе. Но опять начали подключаться защитники, пропустили гол и сразу передали инициативу "Барысу". Они начали хорошо двигаться, быстро играть, и мы не успевали. Это – очень хороший урок, несмотря ни на что надо правильно играть всю игру, - сказал наставник.